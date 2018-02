Fútbol: no prevén sanciones para Villa Mitre y Sporting

Por Pablo Álvarez / palvarez@lanueva.com y Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com



Tan impactante como las imágenes que se conocieron aquella noche del viernes 8 de diciembre en el Club Liniers son las declaraciones de la máxima autoridad de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

Juan Manuel Lugones le dijo a "La Nueva." que casi seguro no habrá sanciones. Ni para Sporting ni para Villa Mitre.

Pasaron 57 días de la final del fútbol liguista pero en la retina de casi todos quedan los incidentes que llegaron al país por los registros de la televisión y de los celulares: invasión de cancha, gases lacrimógenos, familias afectadas, roturas de alambrado y sanitarios y hasta el ataque a golpes al jefe de la policía bahiense, que tuvo que ser internado.

De hecho, en el ámbito liguista estaban, al menos hasta que se enteraron de esta frase, a la espera de una resolución condenatoria.

Y hasta dicen que la entidad puntaltense desistió de participar en el Federal "C" ante la eventualidad de que una sanción lo llevara a cambiar de localía y a perder dinero.

"En ese caso los dirigentes tienen que saber que no hay que comerse el cordero antes de que nazca", graficó, en ese sentido, Lugones, a quien este diario llamó para conocer detalles de la restauración del público visitante, sin pensar que la noticia iba a detonar por otro lado.

"No tenemos en curso ninguna sanción", ratificó ante la primera consulta por la conflictiva final que coronó campeón a Villa Mitre, después de un lapidario 6 a 0.

-¿Y no existe ningún expediente en trámite por ese hecho?, se le repreguntó.

-No hay expediente en trámite por ese hecho. Para una sanción hay que tener todos los elementos, sino están los elementos, solamente por un recorte periodístico...si no hay un informe policial que nos dé la seguridad de que hubo incidentes graves...No hay en camino ninguna sanción y seguramente no la va a haber", remató.

Es raro. Informe policial hubo. Lo confirmó el comisario mayor Martín Luna, jefe de la Policía Departamental. Sería ilógico pensar en que no hubiera existido si una de las principales víctimas fue un comisario.

¿Puede ser que Lugones no conociera en detalle el caso o se equivocara de incidente, teniendo en cuenta que su jurisdicción abarca toda la provincia de Buenos Aires? Puede ser, aunque lo más sensato hubiese sido no responder con semejante franqueza. ¿Puede ser que Lugones tenga razón y efectivamente no haya sanción? Puede ser, pero no sería un buen precedente, después de lo que todos vimos que pasó.

El tiempo, finalmente, dirá si se trató de una impertinencia o si realmente habrá absolución para los clubes liguistas.

Mientras tanto, dirigentes deportivos y autoridades policiales planifican un año que, seguramente, será con menos visitantes que en 2017, a contramano de la decisión política en el orden nacional y provincial.



Entre la regla y la excepción

Claudio Tapia, presidente de la AFA, y las autoridades de la Superliga ya anunciaron que después del Mundial volverán los visitantes a las canchas de Primera.

En esa línea avanza el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Aprevide que maneja Lugones. Es para las competencias federales y las ligas regionales.

“La regla en la provincia es que se juegue con visitantes. No es al revés. Aunque si el presidente de un club nos dice 'no quiero visitantes', termina siendo una decisión del organizador”, sostuvo Lugones.

¿Qué cambió para tomar esta medida?, se le preguntó. “Nos sentimos satisfechos con el trabajo que venimos haciendo y, de hecho, en Mar del Plata, con todos los clásicos, y el otro día que hicimos Quilmes-Chicago, hubo muestras de que podemos jugar con los dos públicos”, dijo.

La Aprevide busca “un mayor compromiso” de la dirigencia del fútbol. “Tiene que ver con limpiar a los propios dirigentes que sostienen a los barras y también sacar a los barras que son socios de los clubes. Tenemos 578 barras con prohibición de concurrencia, eso después no se refleja en los clubes que hacen el esfuerzo para sacar a los barras de los padrones de socios”, aseguró.

De su recorrida por la provincia, el titular de la agencia advierte dos situaciones recurrentes: “por un lado, a veces, la policía no quiere problemas y, por otro, los clubes pretenden no pagar operativos que impliquen jugar con visitantes”.



“Molestos por la falta de autocrítica”

Es cierto lo que dice Lugones. La gran mayoría de los directivos liguistas -aunque no todos los dicen abiertamente- rechaza la idea del público visitante. La principal razón es la económica (el gasto siempre es mayor al de la recaudación) y la otra es no lidiar con la policía, porque muchos, por lo bajo, advierten que no todos los uniformados cumplen las 4 horas por las que se les paga y hasta algunos dudan de que acuda al estadio el número contratado.

“Otros están molestos por la falta de autocrítica cuando se producen incidentes, manifestando que hubo hechos que se podrían haber evitado si el operativo hubiera sido eficiente. En algunos casos puntuales dicen haber alertado a la policía sobre posibles lugares y motivos de actos de violencia, para evitarlos, y no fueron escuchados”, reconoció un directivo en estricto off de récord.

También dijo que la mayoría de los operativos se pagan por adelantado, a través de depósitos bancarios. En caso de suspensiones imprevistas, como por razones climáticas, si el procedimiento ya estaba en marcha, terminan por pagarlo dos veces. Por eso muchas veces, con el pronóstico en la mano, prefieren suspender el viernes y no arriesgarse.

Para el jefe de la policía regional, comisario mayor Martín Luna, no habrá mayores inconvenientes en la negociación. “Si al club no le conviene jugar con visitantes, porque es más costoso, se jugará sin visitantes”, afirmó.

El año pasado, apenas el 12% de los 225 partidos que se jugaron en el ámbito liguista fueron con público visitante. Se cree que este año el porcentaje será igual o menor.



Existe la idea de premios y castigos

La semana pasada, las máximas autoridades de la Liga del Sur, Mariano Petrelli y Jorge Dambolena, se reunieron con el comisario Petrizán para abordar la problemática de la seguridad en los espectáculos deportivos.

Petrelli oscila entre lo ideal y lo real. Lo que quiere y lo que se puede.

“La intención de la Liga es que haya visitantes en la gran mayoría de los partidos y, si es posible, en todos, pero hay aspectos que impiden que así sea. Si los propios clubes no quieren abrir las boleterías visitantes por los altos costos, no los vamos a obligar. Ya sabemos que las instituciones no pasan por un buen momento como para que sigan perdiendo plata”, dijo.

El dirigente “chivo” reconoció que “es difícil” encontrar una solución, aunque buscan alternativas.

Una iniciativa que se pondría en marcha es la de premios y castigos.

“La idea es reducir los costos de los operativos de aquellos clubes que sus hinchadas hayan mostrado una buena conducta en el tiempo. Y a esa hinchada que se comporta bien en su casa, darle más oportunidades de ir a la ajena. De este modo no se metería a todas las barras en la misma bolsa”, sostuvo.



La difícil tarea de conciliar

El dirigente del Club Libertad Eduardo Báncora tiene la misión de conciliar entre la Liga del Sur y la policía

“No es una tarea sencilla, sobre todo porque entendemos la realidad económica de los clubes y la intención de prevenir incidentes por parte de la policía”, explicó.

En la misma línea que Lugones, Báncora dijo que los dirigentes tienen la facultad de decidir si juegan o no con visitantes. “Esa es una realidad que la Liga no puede desatender”.

Al mismo tiempo, los estadios deben reunir una serie de condiciones para habilitar la presencia de visitantes. En los próximos días comenzará una recorrida para ver en qué situación está cada cancha. “Es otro tema importante, porque no todas son aptas y no todos los clubes están en condiciones de hacer los trabajos que se les pidan”.

El antecesor de Báncora durante los mandatos de los expresidentes José Luis Malet y Dámaso Larraburu, José María Bilbao, dejó el cargo porque le resultaba “realmente estresante”.

“En todos los años que estuve fue muy difícil acercar posiciones. Negociar con el antiguo Coprosede y el actual Aprevide no se lo recomiendo a nadie y por eso le tengo un gran respeto a Báncora, que hoy cumple esa tarea”, reconoció “El Pato”.

En su gestión, el 60% de los partidos se jugaba con ambas parcialidades. “No fue mérito mío; eran otros tiempos”, aseguró.

Bilbao no soslayó el comportamiento de las hinchadas y dijo que uno muchas veces duda “si vale la pena el sacrificio”.

Por último, observó un posible y nuevo agravante en esta situación, si es que se incrementa el costo de los operativos, tal como se viene rumoreando.

En números

**27 partidos de los 225 que se jugaron oficialmente el año pasado en la Liga del Sur (Apertura y Clausura) contaron con público visitante.

**88 pesos cobra por hora Polad (Policía Adicional), cada efectivo durante un operativo, que generalmente es por 4 horas. Lo hacen, voluntariamente, aquellos que están franco de servicio.

**5.300 pesos es, en promedio, lo que debe afrontar un club para pagar un operativo (de entre 13 y 16 agentes) sin público visitante. Con visitantes, se duplica.



Análisis

Mejor solos que es más barato

Por Walter Gullaci / wgullaci@lanueva.com

El fútbol liguista analiza por estas horas si se suma o no a la ola afista de que retorne el público visitante a las canchas, muy a pesar del escaso entusiasmo que revelan Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing.

En realidad, en 11 de Abril 77 lo mejor sería hacerse los distraídos y dejar todo tal cual está. O sea, seguir en general con parciales locales y que cada tanto resurja el tema y cada quien resuelva en consecuencia.

No deja de ser entendible la postura que esgrimen la mayoría de los clubes locales.

Es que se ha comprobado, y con creces, que más allá de los clásicos entre Sporting-Rosario, los duelos whitenses entre Comercial-Huracán y algún partido de relevancia en el tramo final de la competencia, nuestras canchas lucen semivacías. Y como un contrasentido, son los operativos policiales que se estructuran para brindar seguridad en esos escenarios despoblados los que tornan insostenible el armado de los torneos. Haya o no espectadores.

Es allí, entonces, donde los clubes ponen el freno de mano con esta idea. Si aún en circunstancias de armados sin visitantes se dificulta enfrentar la erogación de la fuerza policial, ¿de qué manera se podrán solventar operativos más suntuosos por el solo hecho de abrirles las puertas de acceso a dichos hinchas?

Vale un dato revelador: en el certamen Clausura pasado debían enfrentarse San Francisco-Libertad, ambos sin ninguna chance de clasificar a los play-offs. ¡Y se fijó un operativo con 15 uniformados!

En medio de una gran confusión y teléfonos descompuestos, al momento del partido se presentaron 22 policías, aduciendo que estaba permitido el ingreso del público de Libertad. O sea, el operativo -y su costo- se había extendido en un 50%. A lo que ambos equipos se opusieron, con la negativa de jugar y consiguiente quita de 3 puntos para ambas instituciones.

Ya en el epílogo del torneo, Villa Mitre -al cabo el campeón- y Sporting protagonizaron dos duelos con ambas parcialidades.

En El Fortín acudió una multitud. Ganaron los puntaltenses, quienes forzaron un cotejo definitorio. Y todo terminó en paz.

Ya en cancha de Liniers, en el choque final, las tribunas volvieron a colmarse. No hubo inconvenientes serios entre las hinchadas, pero sí un descalabro a la hora de los festejos por el título conseguido por los tricolores entre algunos inadaptados situados en la tribuna que da sobre la avenida Alem y los uniformados. Desmanes que también se divisaron entre parciales rojinegros y efectivos policiales.

Aquella noche, al cabo aciaga, una pregunta quedó flotando: ¿lo ocurrido resultó casual? Y también un segundo interrogante: ¿Por qué, sabiendo que el problema podría surgir claramente en un sector bien identificado del estadio, a la hora de los festejos no se instrumentó una medida de prevención para, por ejemplo, evitar la invasión al campo de juego?

Está claro que jugar con visitantes, en la gran mayoría de los casos, ya no es negocio para nadie.

Y si por allí lo es para algunos, éstos no son justamente los clubes...



Seis incidentes graves en 18 meses

**24/7/2016: Luego de la final entre Bella Vista-Tiro, el público local invadió la cancha por el título y algunos agredieron a los jugadores visitantes en medio de una impactante batalla campal.

**12/11/2016: Los mismos rivales, esta vez en el Polígono, volvieron a enfrentarse por el Federal B y a la salida se vivió una pesadilla. Choque entre barras y con la policía, autos rotos y disparos en la zona del Parque Independencia. Hubo detenidos y al menos un herido.

**16/7/2017: Consagrado Liniers campeón, tras la final con Bella Vista, parciales visitantes provocaron múltiples daños en autos y hasta en los colectivos que los habían trasladado hacia la avenida Alem. Hubo 10 detenidos, cinco de ellos menores de entre 15 y 17 años.

**23/7/2017: Esta vez los incidentes fueron en el campo de juego y entre los futbolistas. A falta de 25 minutos entre Pacífico de Cabildo y Villa Mitre, una jugada derivó en un enfrentamiento a golpes entre varios jugadores. Fueron suspendidos 3 jugadores locales y uno de la visita. El video con las imágenes recorrió el mundo.

**12/11/2017: Finalizado el partido entre Villa Mitre-Olimpo, jugadores del plantel aurinegro encontraron sus autos dañados. La dirigencia responsabilizó a su par tricolor y a la seguridad. Hubo una denuncia.

**8/12/2017: La goleada de Villa Mitre sobre Sporting y el campeonato tricolor quedaron en un segundo plano. Cuando parte de la hinchada de Villa Mitre ingresaba en la cancha para festejar, la policía reprimió con gases lacrimógenos pero el efecto del viento trasladó el tóxico hacia un sector más pacífico. Hubo corridas, disparos de goma y roturas en las instalaciones de Liniers.