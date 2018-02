La conductora Karina Mazzocco denunció acoso y maltrato por parte de Roberto Pettinato

La conductora de televisión Karina Mazzocco contó que sufrió acoso y maltrato por parte de Roberto Pettinato, con quien trabajó en el programa Todos al diván, de 1999 a 2001.

"Fue muy difícil. Me preocupa lo que sienta su familia, pero más me preocupa todas las denuncias que se hicieron hasta el momento, yo esa película la vi, la de cada una de esas mujeres que dijo lo que dijo", indicó en el programa Debo decir, de Luis Novaresio.

La modelo se refirió a las palabras de Pettinato sobre el acoso a mujeres: "Lo que dijo es una barbaridad, que las mujeres tardan mucho en decir si quieren o no tener relaciones sexuales con él. Yo fui categórica, le dije que no me interesaba. Me pasó que por poner el límite después fue peor, no el acoso, el maltrato, el destrato, la descalificación".

Mazzocco dijo que decidió contar su experiencia para que no lo vuelva a hacer con otras personas y aseguró que durante su carrera nadie más le dijo nada desubicado: "Jamás tuve ningún tipo de situación violenta con nadie hasta esa experiencia, que fueron dos años".

Días atrás, excompañeras de Pettinato acusaron al periodista de acoso. (TN y La Nueva.)