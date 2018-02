El intendente Gay asegura que no hay familiares suyos ni de ningún miembro del Gabinete en el Municipio

El intendente Héctor Gay aseguró hoy que en el Municipio de Bahía Blanca no hay familiares suyos ni de ningún miembro del Gabinete.

"No hay ningún caso comprendido. Desde el primer día dije que no iba a haber familiares míos ni de gente allegada a la planta política. No lo hay, pero igualmente está bueno dejarlo registrado en la resolución", dijo el jefe de Gobierno local cuando se le consultó por el decreto del presidente Mauricio Macri y la adhesión de la gobernadora María Eugenia Vidal para sacar a los familiares de ministros y otras funciones políticas del Estado.

"Nosotros vamos a seguir la línea de la Gobernación. Al mediodía saldrá la resolución de acuerdo a lo que manifestó la gobernadora", insistió Gay, que anunció que pedirá al Concejo Deliberante que también se adhiera.

El intendente mencionó que esto va en línea con el achique de gastos políticos que ya "se ha hecho" y que "ahora se refuerza" en su gestión.

"Al día siguiente de las elecciones pedí la renuncia de todo mi Gabinete y después de eso se hizo un recorte en los cargos políticos de entre el 15 y el 20 por ciento", explicó en el marco de la inauguración del Espacio Crianza en el barrio Stella Maris.

"Se achicaron viajes y viáticos a la mínima expresión. Ningún funcionario tiene teléfono pagado por el Estado. Ningún funcionario tiene auto [del Estado]", mencionó y agregó: "El gasto político del municipio de Bahía Blanca es de los más bajos de la provincia de Buenos Aires, con una participación del 1,3 a 1,5 % del Presupuesto".

Sobre el tema sueldos, que Macri congeló a sus funcionarios en 2018, Gay explicó que en la provincia es distinto a Nación porque se hace por proceso paritario.