Atan a un matrimonio con su beba y se llevan 200.000 pesos

La puerta trasera abierta en una vivienda ubicada en inmediaciones del barrio Pacífico facilitó anoche el accionar de dos asaltantes armados que irrumpieron en el lugar, y luego de atar al matrimonio morador que se hallaba junto con su pequeña bebé, robaron aproximadamente 200.000 pesos.

El robo a mano armada se produjo alrededor de las 22.30, en el domicilio de Tucumán 786, donde resultaron víctimas Gerardo Nery Artola Zarateu, de 42 años, su mujer y la bebé de ambos.

Según se informó desde la fiscalía especializada en investigar robos con armas, los delincuentes actuaron con sus rostros cubiertos y maniataron a los damnificados con precintos.

Los ladrones ingresaron en el inmueble por una puerta trasera del garaje que estaba abierta porque la familia se encontraba "ventilando", tras trepar un muro de más de 3 metros de altura y desplazarse por los techos.

"Les exhibieron armas pero no los golpearon, y robaron aproximadamente 200.000 pesos que las víctimas tenían guardados. Antes de darse a la fuga por la puerta de adelante, rompieron los teléfonos celulares del matrimonio. Ellos no sospechan de nadie en particular", dijo la doctora Laura Takla, instructora judicial de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11.

"Según la descripción de la pareja, uno de los asaltantes es alto y delgado y el otro es bajo y más robusto. En la casa no hay cámaras de seguridad y la alarma estaba desconectada", acotó.

Los damnificados fueron citados a declarar en la UFIJ Nº 11 en las próximas horas. "Estaban muy nerviosos y la bebé estaba inquieta", afirmó la entrevistada.

En el lugar del atraco trabajaron peritos de la Policía Científica que levantaron rastros, y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones.