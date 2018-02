Detuvieron a 29 mujeres por quitarse el velo obligatorio durante una protesta

La policía iraní detuvo en las últimas horas a 29 mujeres que se quitaron el velo islámico (hiyab), obligatorio en el país, en señal de protesta.

Las mujeres participaban de una campaña contra el hiyab conocida como "Miércoles Blancos" en la que deben sacarse los pañuelos blancos los miércoles.

The authorities in Iran have arrested nearly 30 women who were waving their compulsory veils on a stick in what has become a national movement against forced hijab. #WhiteWednesdays pic.twitter.com/ZuWZ4Q5q8b — masih alinejad (@AlinejadMasih) 1 de febrero de 2018

En las redes sociales, se vio a varias mujeres protestando contra la obligatoriedad de llevar hiyab quitándoselo y agitándolo en palos en lugares públicos de Teherán y otras ciudades.

Según las fuentes, las mujeres que participaron pueden ser encarceladas por hasta dos meses o multadas.

La Fiscalía General de Irán apuntó en contra de una influencia extranjera en el movimiento de la protesta y habló de una "estimulación de sentimientos" que llega "desde otros países".

Men in Iran are now waving a white flag in support of women's freedom of choice. They are empathizing with women in their fight against compulsory hijab. #WhiteWednesdays #زنان_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/qWUTPpM5DL — masih alinejad (@AlinejadMasih) 30 de enero de 2018

"Luchamos contra el símbolo más visible de la opresión", explica Masih Alinejad, creadora del sitio web donde las mujeres en Irán publican fotos de ellas mismas sin hiyabs. "Estas mujeres dicen: 'Es suficiente, es el siglo XXI y queremos ser nuestro verdadero yo'", afirmó la activista iraní. (La Vanguardia y La Nueva.)