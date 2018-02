Un destino que es elegido, una y otra vez, por la familia

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



En la presente temporada, el balneario de Pehuen Co se consolida como destino turístico elegido por las familias.

Los datos se desprenden de las encuestas realizadas por el grupo de pasantes de la Universidad Nacional de Sur y la Oficina de Turismo de Coronel Rosales, durante los meses de diciembre y enero.

El 50% de los encuestados fueron grupos familiares, con pico máximo en la primera semana de enero. También se vio un fuerte incremento de los viajeros solos y se mantuvo el porcentaje de parejas.

Los turistas que pernoctaron en destino permanecieron un promedio de 11 días y representaron un 65% del total de los visitantes. En tanto, sólo un 35% fue por el día (excursionistas).

El mejor momento en lo que va de la temporada fue el tercer fin de semana de enero, donde se registró una ocupación del 100%.

Según las 6.313 personas que pasaron por la Oficina de Informes de Turismo, las consultas más repetidas fueron por alojamiento y atractivos.

La provincia de Buenos Aires sigue liderando el ranking de procedencia de turistas con un 78%, seguidos por residentes de La Pampa y el norte de la Patagonia, teniendo en cuenta los datos del informe.

El licenciado Bernardo Amor, responsable de Turismo municipal, dijo a La Nueva. que "realmente vimos números muy buenos en algunos sectores de la actividad turística. Otros se mantuvieron igual que el año anterior y los restantes han disminuido respecto a los cambios de consumo que ha tenido la demanda".

"Se ha dado algo muy particular esta temporada donde los fines de semana se superaron las expectativas y las capacidades del destino. Y los días de semana hemos quedado abajo de esas aspiraciones. Es una especie de irregularidad, semana a semana, donde teníamos tres días de afluencia baja y luego cuatro días donde se duplicaban los números, y los domingos se triplicaban", explicó.

Para el mes de febrero, dijo que principalmente se desarrolla una agenda de actividades para que la temporada se extienda. No sólo en el mes de febrero, indicó Amor, donde el fuerte será el fin de semana largo de carnaval.

"Allí tendremos cinco días de mini vacaciones", puntualizó.

También estará marzo, continuó, con eventos de importancia, que pronto se estarán anunciado. Además, desde el 3 al 10 de ese mes, expresó que se llevará adelante el Primer Encuentro de Escultores, organizado por el municipio y la Sociedad de Fomento de la villa.

"Esto será un evento fuera de la temporada alta, tal como lo iniciamos en octubre con la Fiesta de la comida al disco", mencionó.

"Pehuen Co ha mostrado una fuerte fidelidad del turista, ya que más del 70% nos visitó en los últimos dos años y ahora regresó", resaltó.