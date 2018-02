--Te aseguro que fue así.

--Pero estaba repirado ese pibe.

+++

Una amiga psicóloga me contó una historia increíble.

Un paciente que iba habitualmente a su consultorio le dijo…

--Yo sé que para usted va a ser difícil entenderlo: cuando entro al baño me empiezo a sentir jugador de fútbol…

--¿Cómo jugador de fútbol?

--Le explico: me siento en el inodoro y me empiezo a inventar que me hacen una entrevista en un programa de radio en donde yo cuento todo lo que fue mi etapa de jugador.

--¿Cómo lo que fue?

--Ah sí porque ya estoy retirado hace como 20 años. Y lo que le digo al periodista es de mi etapa de jugador, cuando fui el mejor de toda mi ciudad.

Dijo que jugaba de “8”, que hacía goles, que era el capitán de su equipo y hasta que su modesto equipo de barrio fue campeón argentino tras una final en la que él hizo 3 goles.

+++

Le pregunto a mi amiga:

--¿Estaba loco?

--Para nada. Era un tipo con muy baja autoestima y con eso encontraba la manera de sentirse importante.

--Esto es como la historieta “Las puertitas del señor López”.

--Pensé lo mismo.

--¿Y?

--En las últimas sesiones ya no me habla del tema. Consiguió un buen laburo, está en pareja…

+++

Me fui de la casa de mi amiga, pensando.

Y si los que vivimos en este planeta ¿somos el sueño de algún soñador? O peor: el escape de un Dios inseguro.