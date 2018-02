Dio un giro de 180 grados y terminó ganando el partido

El dominicano Al Horford no estaba jugando bien los últimos partidos, aunque esta noche se recompuso anotando la conversión que le dio la victoria a Boston ante Portland, 97 a 96, además de completar 22 puntos.

Restaban 4 segundos, y en la reposición, tras recibir un pase de Jaylen Brown, el dominicano giró 180 grados y anotó el último lanzamiento.

De esta manera, Boston sumó la cuarta victoria en fila, tercera sin el base titular Kyrie Irving, baja con una lesión muscular.

Mirá el tiro final:

