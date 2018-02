Speedway: "Me presionaba mucho a la hora de correr", contó Sebastián Clemente

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Todo esfuerzo, tarde o temprano, tiene su recompensa. Y ello bien lo sabe el bahiense Sebastián Clemente, quien hoy goza de su mejor momento deportivo sobre las dos ruedas; un merecido premio a los tantísimos años que, junto a su familia, le dedicaron al Speedway.

Beneficiado por la falta de competidores internacionales, algo que el mismo reconoce, Seba fue uno de los tres pilotos que subió al podio en las dos competencias del Internacional 2018 celebradas hasta el momento; resultados nunca antes experimentados en 500cc.

“Muy contento por el presente que estamos teniendo. Era difícil de imaginar que después del largo parate que tuve por la lesión íba a volver con estos rendimientos. Pero por suerte venimos andando bien y a la altura de los mejores pilotos nuestros”, contó Seba, quien retornó a las pistas a mediados de 2017.

El Tercer puesto conseguido en Carlos Casares y segundo lugar obtenido en Bahía Blanca lo sitúan a Seba escolta de Facundo Albín, el único vencedor que tuvo el certamen hasta el momento (ganó todo lo que disputó) en el campeonato, compartiendo puntos con Fernando “Coty” García.

La estadística basta y sobra para afirmar que Seba, de permanentes altibajos en su carrera deportiva, ha dado el esperado salto cualitativo conductivo.

“Capaz me presionaba mucho a la hora de correr. Siempre tenía buenos parciales, buenas series, pero al momento de correr las semifinales me ponía nervioso y terminaba saliendo todo mal. También hay que ser realistas que en este verano no hay extranjeros y eso facilita un poco que pueda andar adelante”, reconoció.

“Hoy estoy más confiado y tomándome la competencia con mucha más tranquilidad que antes. Haya un buen resultado o no, tratamos de tomarlo y vivirlo distinto. Hace 16 años que estoy en la categoría y para mí, correr significa ir a encontrarme con amigos y pasarla bien. Mas allá que nos ponemos el casco y todos queremos ganar, hay grandes amistades y muchos buenos momentos”, agregó.

Luego de analizar su exitoso y promisorio presente, Clemente se refirió al crítico momento por el que atraviesa el Speedway en Bahía Blanca. Amén de la continuidad de la actividad y del acompañamiento del público, el espectáculo dista de los mejores tiempos de las dos ruedas en la ciudad...

“Los años pasan y los Iturre, los Martínez y los Clemente están grandes. Hay que ayudar a los chicos nuevos que recién se inician a que vayan por el buen camino, dándole consejos o ayudándolos en lo que haga falta. Todos tenemos que aportar algo para ayudar a que el Speedway vuelva al lugar que ocupó hace años”, sentenció.

¿Podrán con el Indio?

Indudablemente esa será la gran incógnita a develar esta noche, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, cuando se lleve a cabo la tercera fecha del Campeonato Internacional de Speedway 2018.

Hasta el momento, la condición de candidato de Facundo Albín parece inalterable tras lo acontecido en los primeros dos capítulos. El Indio, de buen paso por suelo europeo en 2017, venció en 14 competencias, incluidas las dos finales. Es decir, triunfó en todo lo que compitió.

Nombres como el mencionado Clemente, Fernando García (integrantes del podio en ambas pruebas), el polaco Pawel Miesiac, Jonathan Iturre y Julio Romano, mostraron potencial para intentar ir a la caza del hombre de Daireaux.

Campeonatos

**500cc: 1°) Facundo Albín (Daireux), 39 puntos; 2°) Sebastián Clemente (Bahía Blanca) y Fernando García (Trenque Lauquen), 26; 4°) Julio Romano (Daireaux), 22; 5°) Cristian Zubillaga (Olavarría), 19; 6°) Miguel Sánchez (Necochea), 18; 7°) Pawel Miesiac (Polonia), 15; 8°) Maximiliano Westdorp (Bolívar), 15; 9°) Alejandro Iglesias (Huanguelén), 11; 10°) Jonathan Iturre (BB), Lucas Torresi (BB) y Alejandro Polenta (Necochea), 10.

**200cc: 1) Germán Laguna, 33; 2) Rodrigo Mensi, 23; 3) Federico Carro, 17; 4) Anelio Vissani, 17; 5) Julián Sogorbe, 17; 6) Brian Medero, 14; 7) Nicolás Rolheiser, 12; 8) Fabricio Moreno, 10; 9) Adriàn Seijas, 9; 10) Diego Balbuena y Gonzalo Racosta, 5.

**50cc Mayores: 1) Nicolás Torresi, 38; 2) Tobías Monchavi, 27; 3) Lautaro Casares, 22; 4) Simón González, 10; 5) Agustín Molina, 0.

**50cc Menores: 1) Joaquín Felix, 32; 2) Agustín Fridel, 27; 3) Valentín Champonoys, 27; 4) Thiago Mensi, 12; 5) Valentín Dannielo, Alfonso Lucas y Mateo Walter, 6; 8) Giuliana Romano, 5; 9) Ramiro Walter, 1.