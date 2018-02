Continuará detenido uno de los que “gastaron” la puerta giratoria

Hace casi un año, "La Nueva." publicó un informe especial con un llamativo ranking de las personas que más detenciones registraban entre 2011 y 2016 en Bahía Blanca y, en el caso de los adultos, lo lideraba Daniel Hernán Cartes Jara (31), con un notable registro de 24 aprehensiones policiales en 6 años.

A la altura de ser considerado un delincuente incorregible, ahora tendrá que cumplir una nueva condena en la cárcel.

Es que la Cámara Penal acaba de confirmar la pena que le había impuesto la jueza en lo Correccional N° 4, María Laura Pinto de Almeida Castro, a 11 meses de prisión efectiva por un hurto cometido en un colectivo de línea.

El delito se cometió el 28 de junio pasado, poco antes de las 15.45, en el interior de un micro de la 519 (empresa Rastreador Fournier), en el trayecto desde San Martin al 300 hasta Coulin y Pacífico.

Quedó probado que Cartes Jara subió al ómnibus y se sentó al lado de Juan Genovevo Bonomo, un jubilado que acababa de cobrar 8.000 pesos de su jubilación en el Banco Industrial y se dirigía a su casa.

Luego de colocar una campera sobre sus piernas, el sospechoso introdujo una mano en un bolsillo del pasajero, aunque el abuelo advirtió la maniobra, le sujetó la mano y declaró el intento de sustracción.

Entre otros pasajeros y familiares de Bonomo, que lo esperaban en la parada de Coulin y Pacífico, redujeron a Cartes Jara hasta la llegada de la policía.

Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, de la Sala I, rechazaron los argumentos de apelación de la defensa oficial, que consideraba abritraria la valoración de la prueba, cuestionaba la declaración de reincidencia y consideraba desproporcionada la pena por el tipo de delito.

Argumentos del rechazo

La Cámara, en primer lugar, opinó que la prueba "se ajusta a la sana crítica". No solo existe el testimonio de la víctima, con un "relato coherente y preciso", sino también, en el mismo sentido, el de otro pasajero y un chofer.

En cuanto a la pena, consideró que no es desproporcionada, teniendo en cuenta que existen agravantes como los antecedentes penales del detenido y la vulnerabilidad de la víctima.

"No advierto arbitrariedad en el tratamiento otorgado por la magistrada a la determinación punitiva, ni irrazonablidad en el monto impuesto, que se ajustó a las características del caso", dijo Barbieri.

En cuanto a la reincidencia, se señaló que Cartes Jara registra sentencias condenatorias que cumplió en calidad de penado, como la última, del 7 de junio de 2016, en la que recibió 9 meses de prisión y ya se lo declaró reincidente.

"Surgen diversos antecedentes penales donde obran oficios dando cuenta de distintas sentencias condenatorias en las que se lo declaró reincidente, con anterioridad a este proceso, en varias oportunidades", se indicó en el fallo.

De esa manera, se confirmó la sanción y el acusado tendrá que pasar entre rejas al menos los próximos 11 meses.

Un adolescente al frente del ranking

Al menos hasta fines de 2016, por encima de Cartes Jara figuraba un menor (entonces de 17 años) con el mayor número de aprehensiones entre 2011 y 2016. Fueron 28.

Después de Cartes Jara -conocido como "Tato" o "Tarta"- se encontraba un joven de 18, que registraba todas las detenciones (22) como menor.

Ese mismo número habían sumado, hacia fines de 2016, Héctor Raúl Lara quien, según la policía, tiene un prontuario variado, en especial por robos en vehículos, y Alejandro Daniel Cabrera Villalonga, a quien de joven se lo relacionaba con la banda de Los Peladitos, que hace muchos años tuvo a maltraer a vecinos de Villa Rosario.