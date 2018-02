La ardiente foto de Fantino y su novia bahiense, que siguen disfrutando las playas de Miami

Alejandro Fantino y la bahiense Coni Mosqueira siguen sus "vacaciones amorosas" en Miami y no paran de disfrutar de la playa en pleno invierno.

¡Y siguen a full!

La flamante pareja, que se conoció en las últimas semanas de 2017, transita un viaje romántico en la ciudad norteamericana, donde el conductor de 46 años tuvo que ir a hacer unos trabajos y la modelo de 24 la acompañó.

Pero no todo es playa, la pareja tampoco descuida la actividad física y le mete duro al gimnasio:

"Está claro que me gusta y me siento increíblemente bien. Me gusta como mujer y es hermosa en su forma de ser. La paso bien con ella y va más allá del físico y la edad. Tiene que ver con cómo te sentís con alguien y ella me hace sentir muy bien, y yo a ella también", aseguró Fantino sobre Coni, que estudió en el colegio San Francisco de Asís de nuestra ciudad.

Sobre el viaje a Miami, el conductor aseguró: "Me pintó decirle que venga, me parece divina, súper tranquila y relajada".