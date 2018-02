Detuvieron a un hombre que intentó secuestrar a Lana Del Rey

Un hombre intentó en las últimas horas secuestrar a la cantante Lana Del Rey cuando estaba por dar un show en Orlando, Florida.

Se trata de Michael Hunt, de 43 años, quien fue detenido antes de que se acerque a la artista, según la policía del lugar.

Fuentes oficiales informaron que Hunt venía escribiendo mensajes para Del Rey y subiendo videos con declaraciones llamativas: "Quiero ver a mi reina el viernes y, desde ese momento en adelante, nuestras decisiones serán una sola".

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.



Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO