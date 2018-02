"Si los K seguían gobernando la provincia, el narcotráfico y los carteles se hacían un festín", dijo Ritondo

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró hoy que "están mejor las estadísticas" en cuanto a robo y sostuvo además que "si los K" hubieran seguido gobernando el distrito, "el narcotráfico y los carteles se hacían un festín".

"En 2015, cuando asumimos, faltaba capacitación en los policías, no tenían formación, no tenían equipamiento, los grados de corrupción que había eran tremendos, la lucha contra el narcotráfico no se daba", afirmó el funcionario bonaerense.

En este sentido, el dirigente del PRO señaló que "ahora empieza a dar resultados" las políticas que implementó su gestión y resaltó que "los secuestros bajaron", que se redujo "la tasa de homicidios" y "la cantidad de homicidios en general".

"Se multiplicó por tres la incautación de paco, aumentó al doble la cantidad de procedimientos... Porque droga hay, no estaba de paso la droga... Si los K seguían gobernando la provincia de Buenos Aires, el narcotráfico y los carteles se hacían un festín", opinó.

Para el jefe de la cartera de Seguridad provincial, durante la gestión del exgobernador Daniel Scioli "miraron al costado" y "no lo combatieron".

"Había complicidad policial y la debe seguir habiendo, pero la estamos atacando. Ver la corrupción policial y no ir al frente para atacarla es imposible, porque la buena Policía se construye con buenos policías, y eso significa sacar a los malos", señaló.

Por otra parte, el ministro reconoció que "sigue habiendo robos", pero reiteró que "están mejor las estadísticas"y que gracias al Operativo Sol "bajaron respecto al año pasado y al anterior".

"El delito que más me preocupa es el homicidio en ocasión de robo, porque no hay solo cuestiones materiales, hay vidas y familias que se destruyen y que no podemos recuperar metiendo preso al que lo hizo. Ahí llegamos tarde", detalló durante una entrevista con Clarín.

Ritondo manifestó que a las fuerzas de seguridad en la Provincia "las calificaría con un 7", aunque aceptó que "hay lugares donde falta capacitación, cortar negocios".

"No es raro que cuando vamos a La Salada hay policías presos, con el juego hay policías presos, con las horas Cores (extras) hay policías presos, en narcotráfico también... Pero esos operativos los hacen otros policías. También hay un buen policía", destacó. (NA)