Estados Unidos: al menos 2 muertos y 70 heridos tras un choque entre dos trenes

Al menos 2 personas murieron y 70 resultaron heridas esta mañana tras un choque entre un tren de pasajeros y uno de cargas en Estados Unidos.

El accidente ocurrió en Cayce, Carolina del Sur, cuando un tren que llevaba 139 pasajeros y 8 tripulantes chocó con uno de carga.

Pine Ridge train incident update: @CountyLex confirms two fatalities, more than 50 injured transported to the hospital. Shelter for passengers open at Pine Ridge Middle School. Media update @SCEMD at 6:30 a.m. #alert