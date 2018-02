Asaltaron un colectivo y atacaron a un bebé con una picana

Un grupo de delincuentes asaltó en las últimas horas un colectivo que viajaba de Santa Fe a Salta y atacaron a un bebé con una picana.

La madre del niño, Leonor, dijo que el robo comenzó cuando estaban comiendo: "Me dijeron que viaje, que era un colectivo tranquilo y por eso fui con confianza", lamentó.

"Mi nene le decía a la ladrona 'nena mala'", contó y agregó que atacaron a varias personas.

Luego, la mujer relató: "Me pidieron plata y si no daba le iban a dar con la picana a mi bebé. No quise dar nada y lo agarraron".

Además, dijo que "se cubrieron la cara y ahí atacaron a mi bebé".

Por otro lado, contó que el nene siente miedo y que a cada momento nombra a la 'nena mala'. (MinutoUno y La Nueva.)