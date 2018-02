Importante paso para la megaobra que unirá Sesquicentenario, El Cholo y la ruta 3

Hola, Juan María ¿Cómo estás? No pensaba encontrarte…

–Mmmm por qué lo decís…

–Pensé que aprovechando con el “Ahora 18” te había hecho algún viajecito.

–Uhhh ya sabía que ibas a salir con algo así. Veremos cómo las va hoy con el Ciclón.

–Dale, después hablamos, pero mejor vayamos a lo nuestro. Al final no vino la gobernadora.

–No, pero tengo entendido que vendrá después de Carnaval, así que estaremos atentos. Igual tengo algo de peso para la ciudad.

–Bienvenido entonces. Adelante…

–Ok. En los últimos días muchos me preguntaron en qué había quedado la autopista de Sesquicentenario, con viaducto en El Cholo y autopista en la 3 Sur, hasta el canal Maldonado. Me puse a bucear un poco en el tema y encontré algunas novedades.

–No des más vueltas dale.

–Y vos calmá la ansiedad. Hace pocos días las obras fueron preadjudicadas a la UTE Esuco SA-Centro Construcciones SA-Tecnipisos SA-Bahía Blanca, en casi 1.900 millones de pesos, más precisamente 1.888.715.096,21. Pero lo particular de esta decisión es que las autoridades de Vialidad finalmente desestimaron la que fuera en su momento la oferta más baja de la compulsa, presentada por la firma Corsan Corvián Construcciones SA, luego de que la gerencia ejecutiva de licitaciones –que analizó cada presentación– se inclinó por la segunda propuesta, perteneciente a la UTE que te mencioné.

–¿Y a qué obedeció esta decisión de optar por la propuesta que era más cara?

–Las obras, te acordarás, fueron licitadas el 11 de abril del año pasado y Vialidad se tomó mucho tiempo para elegir al ganador. En esa oportunidad se presentaron varias ofertas, pero por una norma que usa Vialidad en las licitaciones se hizo a las dos o tres horas una compulsa de precios entre la que había cotizado más barato y la que estaba a menos de un 5% de diferencia. Por lo que la disputa fue entre estas dos.

–Te sigo, pero dame más datos.

–Ok. Se eligió a la segunda porque seguramente se tuvieron en cuenta los problemas que vino teniendo la firma Corsan Corvian Construcciones, involucrada en sospechas de pago de coimas en al menos 13 países a cambio de obtener obras públicas. A partir de estas denuncias la empresa, con casa central en Madrid se declaró en concurso de acreedores y puso en venta la mayoría de sus activos en el mundo. De manera simultánea, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también decidió cancelar varios contratos relevantes que tenía con esa empresa.

–¿Y qué se sabe de la ganadora?

–También ha tenido sus problemas, pero Esuco es una firma conocida en la ciudad. En 2010 tuvo a cargo la ejecución de la autopista al aeropuerto y ahora lleva adelante la adecuación del camino de circunvalación entre la rotonda de Bosque Alto y La Carrindanga. Ah…, me olvidaba, Decavial S.A. también forma parte del grupo Esuco, así que sumale la primera parte de la autopista de la 33, entre Bahía y Pigüé. Son 32 kilómetros desde la rotonda de Bosque Alto hasta la estancia Don Enrique, en proximidades del acceso a la localidad de García del Río. En los próximos meses se licitará el tramo restante hasta Pigüé.

–¿Cuándo empiezan los trabajos?

–Es cuestión de días. Me dijeron que Decavial ya está buscando lugar para el obrador y el lugar elegido estaría muy cerca del Parque de la Ciudad. Allí, entre otras tareas, se armarán las vigas destinadas a los numerosos puentes de retorno que tendrá la autopista. Es una obra muy compleja, con un plazo de ejecución de dos años y un costo de 1.300 millones de pesos.

–Volvamos a la autopista de Sesquicentenario, viaducto El Cholo y ruta 3 Sur.

–Ok, está es también una obra compleja y es un hecho que Esuco la va a hacer. Se estima que en unos dos meses estará adjudicada y después se demorará un mes más hasta la firma del contrato.

–Dos buenas noticias para empezar. ¿Y qué sabés de la autopista a Monte Hermoso?

–En concreto que podría licitarse a mediados de año. Pero insisto, no es hasta Monte, sino Bahía-Dorrego. En pocos días se licitará la ruta segura entre Azul y Dorrego.

–¿Habrá que pagar peaje para ir a Monte?

–Aún no está claro, Por lo que sé el negocio no pasa por el peaje. La idea del gobierno nacional es emplear el sistema de Participación Público Privado donde el Estado arma un fondo fiduciario y pagará a quien se haga cargo de las obras con un bono a varios años. Es muy probable que las obras queden en manos de grandes jugadores, incluso de empresas radicadas fuera del país, con espalda suficiente como para aguantar el costo sin chistar. Veremos qué resultado tienen las licitaciones, aunque me dijeron que interesados hay.

–¿Y cómo piensa pagar el Estado?

–Con un impuesto a los combustibles. Esto viene de hace muchos años, pero andá a saber en qué se usaron esos recursos.

–Perdoname que te interrumpa. En realidad no iba a tocar el tema pero me parece que resulta ineludible. ¿Tenés algo más del supuesto noviazgo de un expolítico local con una altísima funcionaria provincial? Te aclaro que el domingo pasado despertaste muchos comentarios…

–Siempre algo tengo. Ese expolítico ya fue consultado y, con tono de preocupación, dijo que se trata de una operación en su contra originada en La Plata y cuando su interlocutor, que es alguien que tiene relación estrecha con el gobierno, le insistió sobre el tema, este lo negó tajantemente. Habrá que ver cómo sigue la novela, pero te aseguro que muchos políticos, aunque no lo digan, están muyyyy pendientes.

–No es para menos, pero pasemos a otras cuestiones si te parece.

Helados y tarifas por las nubes

–Dale, volvamos al tema inversiones para Bahía, pero de mucha menor escala.

–¿De qué se trata?

–Este año la cadena de heladerías Chocorísimo piensa abrir una sucursal en la ciudad, en conjunto con Subway. Durante 2017 abrió 12 locales conjuntos, de los cuales tres están ubicados en Capital Federal, ocho en el Gran Buenos Aires y 1 en Río Grande. Según dijo un alto directivo de la empresa, los primeros cuatro nuevos locales estarán ubicados en Capital Federal y Bahía Blanca.

–¿Se sabe el monto de la inversión?

–Será de unos 150.000 dólares por local. La alianza con Subway les permite optimizar espacios y contar con flujo de gente todo el día, cosa que no es habitual en las cadenas de heladerías.

–Hablando de helados. Me parece que quien nos va a dejar helados con los aumentos va a ser ABSA. ¿Fuiste a la audiencia pública?

–Sabés que no puedo estar en todos lados, pero siempre hay algún conocido dispuesto a pasarte datos. En este caso es un hecho que el incremento no va a ser sólo del 40 por ciento, sino bastante más, y los que están que trinan son las grandes industrias locales.

–¿Por?

–Me comentaron que en la audiencia pública que se hizo en La Plata estuvieron representantes de la Unión Industrial de nuestra ciudad y expusieron el reclamo de las empresas por lo que consideran un reajuste desmedido. Según pude saber pasarán a tener una tarifa como usuarios residenciales y no como industrias.

–Mmmm, no creo.

–Así parece, desde ya te digo que hay algunas que pagan cerca de un palo verde cada mes, así que no quieras imaginar a cuánto les va a venir la boleta.

–Las estarán presionando para que inviertan en la planta de reúso…

–No lo descartes, aunque supongo que si aportan recursos para que el agua cloacal pueda ser totalmente depurada para su reúso industrial también deberán querer saber antes a qué precio la van a recibir. De cualquier forma es otra obra vital para Bahía porque permitirá disponer de más agua y reducir muchísimo la contaminación del estuario.

–Cambiando de tema. Vi una foto donde se lo ve muy sonriente a Carlitos Arecco en un encuentro que fue presidido por Mauricio Macri. ¿Qué sabés?

–En realidad fue en el acto donde se celebraron los 50 años del Indec. El presidente de la Fundación Bolsa de Comercio local fue invitado junto al economista jefe del CREEBBA Gastón Semilla. Según Arecco estuvieron las primeras figuras de los centros de estadisticas de la ONU, FMI y OCDE. Todos celebraron el retorno de Argentina al concierto de naciones con estadísticas serias y creíbles. Bueno, pero ahora yo te cambio de tema. Me dijeron que Nardelli va al Parlamento.

–Pero sí Santiago acaba de ser reelecto diputado provincial por Cambiemos.

–En realidad te estoy hablando de su hermano mayor. Francisco, que va de candidato al Parlamento Italiano. Entre el 14 y 16 de este mes llegarán los sobres para que los ciudadanos italianos en el país puedan votar. El voto es por correspondencia y tiene que ser restituido al consulado antes del 1 de marzo. Todo muy pronto. En la circunscripción del Consulado de Bahía Blanca casi 70 mil de los cuales unos 50 mil en condiciones de votar.

–Así que otro Nardelli en política…

–Sí, Francisco es ingeniero civil como su padre y se dedicó aparte de a su profesión al voluntariado italiano, parece que aparte de ser el nuevo presidente del hospital es el presidente de varias entidades de la colectividad italiana en la Argentina. Me dijeron que tiene posibilidades, va primero en la lista del USEI.

–Bueno, contame algo del ámbito tribunalicio, aunque me imagino que viene todo relativamente tranquilo, porque recién se está moviendo el engranaje después de la feria de enero.

–Estás en lo cierto, aunque siempre hay algunas novedades o avances en temas que pueden ser importantes para el sector, en particular, y para la sociedad, en general.

–Ok. Decime, soy todo oídos...

–Mirá, por un lado te confirmo que mañana a la mañana se pone en marcha una oficina en la fiscalía que va a trabajar como rueda de auxilio del Patronato de Liberados, en el control de las personas tuteladas.

–Ah, me acuerdo haber leído la información a fines del año pasado en un informe de “La Nueva.”

–Tal cual. Los empleados de la fiscalía se encargarán de que las personas que no ingresaron en el sistema penitenciario, es decir que tienen causas penales por delitos menores y no fueron a la cárcel, cumplan las reglas de conducta impuestas, como firmar cada tanto tiempo o realizar tareas comunitarias.

–¿Hasta ahora eso lo hacía el personal del Patronato de Liberados?

–Claro. Y esa actividad perjudicaba el tratamiento de los casos más complejos, de aquellos reincidentes, con salidas transitorias o libertad condicional, porque los pospenitenciarios son apenas el 20% del universo de tutelados, pero los que más dedicación demandan.

–¿Y habrá un acto oficial?

–No. Iba a venir una autoridad de la Procuración, pero postergó su visita, con lo cual habrá un desayuno de trabajo y...¡manos a la obra!

Se vienen los nuevos fiscales

–¿Y de la asunción de nuevos fiscales, hay alguna novedad?

–Sí. Es inminente la jura de los dos ya nombrados: Juan Pablo Schmidt y Marina Lara.

–Enhorabuena. Después de tantos reclamos...

–Correcto. Y se especula que de acá a dos o tres meses se sumen otros dos: Agustina Olguín y Álvaro Aquino, quien irá a Coronel Pringles.

–¿Y lo de los cambios de puestos sigue vigente? ¿Está confirmado que Mauricio del Cero, uno de los que más exposición tiene, abandona la fiscalía de Delitos Sexuales?

–Los cambios siguen vigentes. Del Cero, con mucho desgaste por el gran volumen de trabajo, irá a Drogas, cuyo actual titular, Jorge Viego, pasará a conducir Homicidios, hoy vacante y subrogada por Del Cero. Y Lara se encargará de Delitos Sexuales.

–Recuerdo que también está latente la posibilidad de crear una fiscalía por Violencia de Género.

–Sí, pero en ese caso no será en estos días. Posiblemente cuando asuman Olguín y Aquino. Igual, te aclaro, JPF está conforme pero no descorcha la botella...

–¿Por qué? si ya tiene el plantel casi completo.

–Porque, como hay altas, también puede haber bajas.

–Upa...

–Sí. Nada inminente, pero este año Olga Herro estaría en condiciones de jubilarse y, por otro lado, Eduardo Zaratiegui hace como 10 meses que está de licencia por razones de salud y algunos ya creen que no va a volver. Y también hay que ver qué pasa con Sebastián Foglia, en carrera para ocupar una de las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones.

Un clavo para Olimpo

–Muy completo. ¿De la trastienda deportiva tenés algo? ¿Cómo están las cosas en Olimpo?

–Van mejorando de a poco, ya que la idea del “Colo” de ordenar y clarificar no la va a lograr de un día para el otro. De todos modos, me contaron que hay una enorme preocupación por el tema Cabalucci.

–Escuché que no logra recuperarse de una operación. ¿Tiene que ver con eso?

–Sí. La cosa es así: había muchas esperanzas de que una venta del carrilero izquierdo trajera alivio a las arcas, pero ahora hasta se duda que pueda volver a jugar. Algunos comentan por lo bajo que fue innecesario operarlo y que ese fue uno de los motivos de la polémica salida de Angel Tuma del club, ya que habría sido quien recomendó la intervención quirúrgica. Y también les llama la atención que, sabiendo que el jugador arrastraba esa lesión, no lo hayan vendido cuando recibieron varias ofertas antes del inicio de la Superliga.

–De afuera, y sin estar mucho en tema, da la sensación que se quedaron con un clavo.

–Y sí, porque llegaron a ofrecer casi 2 millones de dólares por el jugador a mediados de 2017 y hoy ruegan que pueda volver a jugar, algo que el actual cuerpo médico duda en el corto plazo.

–Ok. Y no nos olvidemos de Villa Mitre y Sansinena, que ya están listos para empezar una nueva etapa, aunque lógicamente mientras los de la Villa van por el soñado ascenso, los cerrenses, deberán atravesar una etapa muy dura para mantener la categoría. A propósito, de esto último, escuché en Radiovision, que habría malestar en la dirigencia tripera, porque el árbitro, Luciano Julio es de Neuquén, vecino del rival Cipolletti, y ya tuvo un muy mal arbitraje cuando los de Mungo, enfrentaron a Deportivo Madryn, donde cobró 2 penales dudosos.

–Sí, me dicen que algo de eso hay, aunque decidieron, no impugnar su designación, porque todavía creen que primará la cordura. Se televisa en directo, y nadie quiere inmolarse tan fácilmente, pero el domingo te cuento, como anduvieron los de la Liga, en el debut.

Algunos deberán dar explicaciones

–Cambiando de tema... impresionante el incendio en las sierras.

–Ni me hablés. Me entristeció muchísimo ver las imágenes de los campos arrasados, y mucho más enterarme de los bomberos heridos. Realmente es inexplicable que pase algo así.

–Bueno, precisamente si hablamos de explicaciones, te anticipo que se vienen días donde habrá personas que tendrán que dar muchas...

–¿A qué te referís?

–A la calentura in crescendo que hay tanto en el municipio de Tornquist como en el de Suárez con la firma Ferrosur, concesionaria de las vías donde muchos lugareños y vecinos de la comarca serrana aseguran que se inició el fuego.

–Ahora que lo mencionás, en la semana leí que la delegada de Villa La Arcadia dijo que el fuego lo provocaron unas chispas que salieron de una formación al pasar por Peralta. La verdad, no me quiero poner en abogado del diablo, pero es una afirmación cuanto menos discutible. Cosas que pueden pasar.

–Claro, pero según me chimentó un amigote que suele recorrer el palacio municipal de Tornquist, la bronca con Ferrosur se debe a que este no habría sido un incidente aislado.

–A ver, desembuchá...

–Según cuentan, han registrado al menos cinco incendios, en lo que va del verano, originados en las vías del tren. Y no han afectado sólo a la zona de Sierra, sino a campos de Chasicó y Pelicurá. La gota que rebalsó el vaso, me dicen, fue la máquina que se prendió fuego en Peralta el jueves por la noche. El incidente casi pasó desapercibido porque toda la atención estaba puesta en las 5 mil hectáreas de pastizales y rastrojos que estaban ardiendo en ese momento, pero gente muy cercana al intendente Sergio Bordoni comentó que saben que la formación había empezado a perder combustible varios kilómetros antes de llegar al lugar del siniestro.

–Grave, sobre todo por el desastre que eso podría provocar.

–Sin dudas. Pero dejame que te diga que hay otra cuestión ligada a la empresa que generó aún más bronca.

–¿Más?

– La ausencia total de cortafuegos al lado de las vías.

–Upa.

–¿Recordás el verano pasado, cuando el fuego arrasó 1,4 millones de hectáreas en La Pampa y el distrito de Villarino?

–Por supuesto.

-Bueno, después de esa terrible experiencia se había insistido mucho a los productores de la región para que hagan los cortafuegos en sus campos. Muchos, hay que reconocerlo, hicieron un esfuerzo importante para cumplir. ¿Y ahora con qué se encuentran? Con que en “La Nueva.” aparece una foto del incendio en Sierra en la que se ven pastizales de un metro de alto ardiendo a centímetros de las vías. Esa foto fue para muchos un mazazo, y terminó de convencer al intendente de Tornquist de que semejante nivel de desidia tenía que ser denunciada ante el gobierno provincial.

–Bordoni no es, precisamente, uno de esos que prefiere callar para no generar un conflicto.

–No, y mucho menos iba a hacerlo en estas circunstancias. Así que –según me chimentaron– estuvo charlando largos minutos sobre este tema con el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís. La conclusión a la que llegaron es que, cuando el siniestro esté controlado, van a intentar reunirse con directivos de Ferrosur para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

–Imagino que no se va a resolver todo con un pedido de disculpas.

–Imaginás bien. Lo que ya están pensando, al menos en Tornquist, es pedirle a la empresa que haga una contribución extraordinaria para cubrir la mayor cantidad posible de gastos originados por el incendio. Creen que es la respuesta mínima que tendría que dar la concesionaria. Y, por supuesto, que se comprometa a realizar y mantener los cortafuegos a la vera de las vías de ahora en más.