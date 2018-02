"Me siento cómodo y jugando, algo que no es común", dijo Arens, que hoy batió dos récords personales

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

"¿Ya diez partidos? Mirá, no tenía idea".

Facundo Arens reparte sus horas en Estados Unidos entre la fisioterapia y el básquetbol, su gran pasión. Y aunque él no se lo había puesto a pensar, superó la decena de partidos en la División II de la NCAA jugando para Kutztown.

"Estoy bien, me siento cómodo; y jugando, algo que por ser freshman -jugador de primer año- no es muy común. Adelante tenés sophomores, juniors, seniors, que tienen más años en la Universidad y eso, academicamente hablando, pesa mucho", le contó Facu a La Nueva.

"Y además, contento porque al fin pude jugar. No me puedo quejar en ese sentido", agregó.

Es que el formado en Olimpo debió aguardar, por problemas administrativos, hasta el 30 de diciembre pasado para hacer su presentación (se perdió los primeros nueve partidos).

Justamente, en esa jornada debut enfrentó a West Chester, rival de esta tarde.

Kutztown (récord 15-5) cayó por 108 a 99, aunque el escolta tuvo sus mejores números de la temporada: totalizó 10 puntos (0-1 t3, 4-5 t2, 2-3 t1), 2 rebotes, una asistencia y un recupero en 25 minutos.

"Estoy adaptándome, por ahí en los partidos me caliento mucho, me enojo, porque es totalmente una cultura de básquet distinta. Pero estoy aprendiendo y me estoy adaptando a eso. Yo venía, hablando puramente de básquet, de un sistema que busca el mejor tiro que el equipo te pueda dar o el mejor tiro para el equipo y acá se juega mucho más uno contra uno. Lo que sí, se corre mucho la cancha y se hace hincapié en eso", contó quien también registra un paso por Bahía Basket (LDD).

Arens lleva disputados 11 partidos, promediando 2,9 puntos, 1,0 rebotes, 0,9 asistencias y 39 % de campo en 12.4 minutos por juego.

"Estamos entrenando bastante, pero los partidos se toman totalmente diferentes. Me enojo en los partidos, pero después me acuerdo que soy nuevo acá y de a poco me voy a ir acoplando en el equipo. Trato de tomármelo con tranquilidad y estoy disfrutando también", completó.

Kutztown se encuentra en la tercera colocación dentro de la conferencia de Pennsylvania, debajo de Shippensburg (16-3) y West Chester (17-4); mientras que su próximo compromiso será el venidero sábado, ante Mansfield (6-14) como visitante.