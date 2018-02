Golf: el suarense Etulain fue de menor a mayor y está en el top 10

El golfista suarense Julián Etulain firmó esta tarde una tarjeta de 67 golpes (-3) y se encuentra séptimo en la clasificación del Panamá Championship, torneo válido al Web.com Tour que se disputa en la capital panameña.

Con un nivel que fue de menor a mayor, Tula completó una buena tercera vuelta (3 birdies en los últimos 5 hoyos) y pudo quedar en el top 10 con un total de 207 impactos (-3), a 5 del líder, el estadounidense Eric Axley (-8).

Wolfe on pairing with @tula_etulain, who shot 66: "I haven't seen two guys in the same group putt like that in a while. It was fun to feed off each other."#WebTour pic.twitter.com/byfkmw54IK