"El Ferrocarril nos hace fuego por todos lados y no pasa nada"

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

En el tercer día de combate contra los incendios que afectan la zona de Sierra de la Ventana, Sergio Bordoni, intendente municipal de Tornquist, se mostró compungido aunque optimista de cara a poder controlarlos.

En ese sentido, el funcionario comunal pidió una rápida sanción contra los ferrocarriles, principal causante de los focos ígneos en el sector.

“Lo que no queríamos que pasara pasó. Si bien anoche tratamos bajo todo punto de vista que se mantuviera del otro lado de la ruta y no pase para el lado del Parque Provincial,

"Ahí permanecen trabajando las máquinas viales, tratando de salvar las viviendas sobre las zonas de La Spadagna, El Pinar, Villa Ventana. Tenemos todo el personal tratando de prevenir que llegue a esos sectores, algo que nos fue imposible ayer (por el jueves), buscando que tampoco llegue al cerro Ventana”, manifestó el jefe comunal.

"Este sector ya fue controlado, sobre todo teniendo en cuenta que el fuego avanzó rápidamente hacia el otro lado. Hubo viento noreste. Están los aviones hidrantes y un helicóptero trabajando a destajo", indicó.

El intendente municipal del distrito serrano entabló una gestión ante Leonardo Sarquis, ministro de Asuntos Agrarios del gobierno bonaerense.

"Nos dijo que están tratando de conseguir un tercer avión para solucionar de manera definitiva este problema. La cooperación de la Provincia, que nos pone todos los elementos a disposición, es muy valiosa y es cuestión de hacer las cosas bien y con sentido común”, añadió.

Aclaró que en el sector de Esmeralda hay un abastecimiento de agua de Villa Ventana. “Decidimos poner una bomba acá para que estén más cercanos a los incendios. Entre todos los cuarteles contamos con un total de 200 personas trabajando”, aclaró.

Bordoni indicó que una vez que bajen los bomberos del sector del vallecito se tratará de detener el fuego en algún sector determinado, aunque el panorama se irá analizando minuto a minuto según dijo.

Un tema previsible

“Esto lamentablemente lo estábamos esperando, teniendo en cuenta la sequía existente. Lo que más molesta es que el Ferrocarril nos hace fuego por todos lados y no pasa nada. Anoche (por el jueves) se incendió una locomotora en Peralta y no ocurrió nada.

"En el Oeste, la zona de Pedicurá, Chasicó y Nueva Roma, el tema es muy complicado. Menos mal que nosotros decidimos armar un cuartel en Chasicó y eso nos permite realizar los primeros auxilios. Todo esto es producto de los trenes que van levantado chispas y con esta sequía se prenden fuego los campos”, detalló Bordoni.

El jefe comunal se mostró partidario de tener un diálogo rápido con la Provincia y la Nación.

“Hay que hacer algo ya porque no se puede estar sufriendo de esta manera. Primero se ponen en juego las vidas humanas, como ocurrió con estos dos bomberos que resultaron lesionados el jueves.

"Y además está el capital económico del municipio, la Provincia y la Nación. Cuando pasan cosas por un imprevisto que no es nuestro, creo que correspondería una sanción. Porque sobre todo ellos lucran con las vías y los vecinos sufren”, manifestó Bordoni.

Palabra del delegado

"Nunca vi que Cerro de la Cruz se queme"

Hugo Polvara, delegado de Sierra y por 25 años bombero, fue elocuente. “De los años que estoy, nunca vi que Cerro de la Cruz se queme como ocurrió, ni Julianas o La Escondida, donde se quemó casi todo, quedó el campo quemado y nada más”.

“Ferrocarriles tendría que tener más precaución con las formaciones que circulan. También tendrían que mantener los costados de la vías libres de malezas", indicó.

“Desde que soy bombero venimos luchando siempre con los dueños de campos. Tienen que hacer cortafuegos o un verdeo con establecimientos vecinos por si pasa algo, pero nos acordamos cuando el campo está prendido”, señaló.