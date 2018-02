Midget: desde el viernes, Walter Renero será el nuevo comisario deportivo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El caldeado clima generado en las últimas fechas del Campeonato Estival de Midget 2017/18, agravado el pasado viernes por el controversial episodio que tuvo como protagonista a Esteban Mancini, derivó en la renuncia de Hugo Álvarez al cargo de comisario deportivo de la categoría.

Luego de una semana intensa en cuanto a la opinión popular, tanto a favor como en contra de la labor de Fresno en la tercera del playoff, finalmente se puso fin, de común acuerdo, a la relación del puanense con el Club Midgistas del Sur; al menos por el presente ciclo...

“Nosotros no tomamos decisiones por lo que la gente dice. Evaluamos lo que es mejor para el club o lo que mas beneficia al campeonato. Hace seis fechas hablamos con Fresno (Álvarez) y se decidió que vengan dos comisarios deportivos más para reforzar la tarea. Lo que pasó el viernes, sumado a todo lo que se venía acumulando, a Hugo lo afectó un poco y después de charlarlo, y llegar a un común acuerdo con la comisión directiva, decidió dar un paso al costado”, expresó Facundo García, presidente del CMS.

A partir del viernes, y hasta el final del certamen, la función de comisario deportivo la ejercerá el experimentado Walter Renero, vicepresidente de la institución, hombre de vasta experiencia arriba de un Midget. Hugo Giménez, otro ex midgista de buena cantidad de batallas en su haber, lo acompañará en las tareas.

“Walter se ofreció a tomar el mando y nosotros lo consideramos oportuno. Lo va a acompañar Hugo Giménez, alguien que formó parte de la categoría durante mucho tiempo y que sabe lo que es una carrera de Midget. Nos da tranquilidad que sepan lo que es estar arriba de un auto y las maniobras que deben hacerse”, agregó García.

En menos de un año, el primer ganador del óvalo de Aldea Romana, atravesó todos los escenarios posibles dentro de la categoría. Comenzó piloteando el auto que lo verá debutar a su hijo Alan en el próximo invernal; luego se transformó en dirigente y, desde el viernes, se pondrá el traje de comisario deportivo.

“Es un desafío muy importante, creo que lo que me faltaba. Ya después de esto me puedo morir tranquilo (risas). Realmente estoy preocupado por ver si puedo estar a altura. Hay que subirse en este momento de campeonato, pero yo por la categoría y por los pilotos hago esto y sin recibir un peso”, contó un entusiasmado Renero.

“Después de todo lo que se decidió y habló, me lo propusieron y no dudé. Trataremos que salga todo bien y que el campeonato pueda terminar de excelente manera como viene siendo hasta el momento; un campeonato como hace muchos años no teníamos. Lo llamé a Huguito que estará conmigo arriba, a Carlos Gelardi y a Fernando Sarazola, quienes serán los veedores en las curvas”, concluyó.

Giménez, por su parte, piloto activo entre 1995 y 2006, tampoco dudó a la hora de aceptar el reto y tomar las riendas de semejante responsabilidad conjunta. En su caso, a diferencia de Renero, quien cumple funciones de vicepresidente desde el comienzo del ciclo, será su primera vez en la categoría sin el buzo antiflama.

“Es un desafío demasiado grande para tomar en este momento. Cuando me llamaron anoche y cuando lo hablé con walter, lo pensé bien y decidí afrontarlo. Es como agarrar las papas calientes, teniendo tres fechas de playoff que decidirán todo”, reconoció.

“Tratando de tener un buen criterio y coincidiendo con Walter en la forma de pensar, más la ayuda de la tecnología se nos van a facilitar las cosas. Esperemos tomar buenas decisiones y que el viernes se hable pura y exclusivamente de las carreras. Siempre se pidió el respeto al piloto, el gran protagonista del show. Nosotros somos parte, no los protagonistas, así que tenemos que pasar desapercibidos. Hay que tenerles respeto y tratarlos bien”, sentenció Giménez.