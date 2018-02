Bahienses con presencia internacional le dan vida a la agenda deportiva del martes

Fútbol

** Con el bahiense Lautaro Martínez, Racing recibe a las 21:30 a Cruzeiro, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Televisa Fox Sports 2.

** Se juegan otros tres partidos de la Copa Libertadores. A las 19:15 se enfrenta Defensor Sporting-Gremio (Fox Sports 2) y Monagas-Cerro Porteño; mientras que a las 21:30 se miden Colo Colo-Atlético Nacional (Fox Sports).

** Real Madrid visita a Espanyol desde las 15:45, en la continuidad de la fecha 26 de la Liga de España. Transmite ESPN 2.

Copa Patagonia

** Desde las 14 se inicia la décima edición en la Quinta. Previamente, a las 13:30, se realiza la ceremonia de inauguración.

** El detalle en rugby: a las 14 se miden El Nacional-Sociedad Sportiva; 14:50, Christchurch vs. Village Lions; 15:40, Argentino vs. Sol de Mayo; 16:30, El Nacional vs. Christchurch; 17:20, Soc. Sportiva vs. Sol de Mayo; 18:10, Village Lions vs. Argentino.

** Acción en básquetbol: a las 19:30, Pueyrredón vs. Estudiantes; y desde las 21, El Nacional vs. Olimpo.

** Actividad en hockey: a partir de las 18, Tiro Federal vs. Argentino; a las 19 El Nacional A vs. Pacífico; desde las 20, El Nacional B vs. Villa Mitre; y a las 21, El Nacional vs. Villa Mitre, en caballeros.

Tenis

** Guido Pella debuta cerca de las 19:30 en el ATP 250 de San Pablo. Por la primera ronda juega ante el francés Corentin Moutet.

** Alrededor de las 11:30, Catalina Pella se presenta en el Women's Circuit de San Pablo frente a la española Silvia Soler-Espinosa. Por la tarde juega dobles junto a la eslovena Tamara Zidansek.

** No antes de las 21, Juan Martín Del Potro debuta en el ATP 500 de Acapulco ante el alemán Mischa Zverev. Luego, cerca de las 22:30, Diego Schwartzman se mide ante el español Fernando Verdasco. Transmite ESPN Play.