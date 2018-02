Midget: repercusiones luego de la polémica tercera fecha del playoff

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El avance en el desarrollo del playoff nos permite dilucidar el aumento en el grado de tensión y nerviosismo que reina entre aquellos, en los que recae la “obligación” de mantener el protagonismo puntero y definir al monarca del Campeonato Estival de Midget 2017/18.

Disputados 3 episodios, las ínfimas diferencias entre los 15 integrantes del mini certamen y los permanentes cambios en el posicionamiento de los mismos mantienen en vilo la atención del fanático, que en buen número acude viernes tras viernes al óvalo de Aldea Romana.

Luego de una convulsionada decimoquinta fecha, donde la labor y el criterio del comisario deportivo, Hugo Álvarez, quedó bajo el ojo de la tormenta luego de la polémica exclusión a Esteban Mancini, los últimos tres peldaños del ciclo prometen estar cargados de emociones y sorpresas.

Fue justamente lo acontecido con el medanense en la segunda semifinal, donde recibió tarjeta roja al considerárselo injustamente culpable de una cadena de accidentes, lo que contribuyó enormemente en emparejar las acciones; además del vuelco de Claudio Roth, quien no pudo aprovechar dicha circunstancia para tomar las riendas de la cuestión…

Quien se frotó las manos y sacó tajada de todo fue Fernando Caputo, quien volvió al ruedo (ver abajo) cosechando 24 puntos y quedando a nada menos que 9 unidades del Patito. Y ni hablar de Kevin Altamirano, ganador por segunda ocasión en lo que va del certamen, ya recuperado de un flojo inicio.

Repasemos las curiosidades de la fecha.

No lo descarten al Feti

Tras ausentarse en la segunda fecha del playoff por un problema de salud de Valentín, uno de sus tres hijos, las chances de título de Fernando Caputo parecieron esfumarse (había quedado a 28 puntos de la punta).

Sin embargo, la noche casi perfecta del Feti, quien culminó segundo en la final luego de ganar serie y semifinal con récord de temporada, y la magra producción del medanense y quienes le precedían, le posibilitaron ponerse a tiro en el playoff.

“Sabiendo que Valen está fuera de peligro, quería venir a cumplir y despejarme un poco; obviamente tratando de andar lo mejor posible. Inconscientemente quería ganar, pero porque él me pidió la copa antes de la fecha. El auto anda bárbaro y ahora las chances son más reales, así que pelearemos hasta la última”, contó.

La emoción del Ruso

La suma de malos resultados llevaron a Lucas De Acharán a colgar el buzo y el casco por este campeonato y aguardar el comienzo del certamen invernal. El desencadenante, el vuelco sufrido en la decimotercera fecha, que dañó considerablemente su máquina.

Sin embargo, para su sorpresa, el grupo de trabajo que lo acompaña reparó y alistó la unidad a escondidas, permitiéndose al Ruso despuntar el vicio, al menos, una fecha más. ¿El resultado? Ni más ni menos que el tercer puesto.

“En este momento yo estaría en mi casa, sentado en el sillón y escuchando la carrera por radio. Pero Gabriel Ascensi, amigo mío, se contactó con Valdi (Ndr: Adrián Tomasetti) y entre los muchachos se pusieron de acuerdo y armaron el auto a escondidas mías”, detalló.

“El martes me llamaron al trabajo y me enteré lo que estaban haciendo. Valdi me aseguró que íbamos a correr y acá estamos. Esto es para ellos, yo lo único que hice fue sentarme en el auto. El grupo humano es increíble, se me caen las lágrimas”, agregó un emocionado De Acharán.

Del éxtasis al lamento...

Consumada la tercera final del playoff, el tercer puesto en pista catapultó a Matías Lastra Meler, por unos instantes, a la punta del minicertamen; algo impensado para Mati y los suyos al inicio de la programación.

Sin embargo, minutos más tarde, desde el garage de la técnica se notificó al piloto de la máquina N°15, que la misma no respetaba la distancia reglamentaria entre la butaca y el diferencial (lo que le sucedió a Caputo en la séptima fecha).

Por un insignificante milímetro, algo que no incide en absoluto en el rendimiento mecánico pero que sí altera las normas de seguridad, la enorme tarea del ganador de la cuarta fecha quedó sin efecto.

“Quisimos reclinar la butaca y como no pudimos la volvimos al punto original, pero no lo hicimos con precisión. Fue un error de apriete y ajuste. Una lástima porque nos sacó la ilusión de estar ahí prendido. Estas oportunidades no hay que desaprovecharlas”, sostuvo.

Accidentada noche

La primera instancia de la noche se caracterizó por un desarrollo interrumpido y accidentado. Al cabo de las once series, seis fueron los pilotos anduvieron dando vueltas por el aire y terminando prematuramente su participación.

De los 8 vuelcos totales, los más significantes en función del campeonato fueron los de Luciano Franchi, en la cuarta serie, el de Roy Altamirano, en la octava, y el de Claudio Roth, en la cuarta semifinal.

El más perjudicado ante el incidente fue el medanense, quien perdió una nueva oportunidad de triunfar y quedó lejos en la sumatoria (está a 24.50 de Luciano Vallejos).

“No importa no haber sumado puntos, no vine a buscar un campeonato. Demasiado bien estamos yasí trataremos de seguir”, contó franchi.

El que peor la pasó, dada la violencia del golpe, fue Brian Dupont en la cuarta batería, luego de calzarse en una de las máquinas y dar varios tumbos en la curva de boxes.

“Cuando me quise dar cuenta, ya estaba dando vueltas. Me llevé por delante a Javier Rouaix y luego se calzó. Ahí sentí que volaba de arriba a abajo y que nunca terminaba. En fin, está bueno también para vivir la experiencia y saber cómo es un vuelco”, contó Dupont, uno de los debutantes.

Momento emotivo

Luego de las series, las autoridades del Club Midigistas del Sur inauguraron, dentro del SUM (salón de usos múltiples), la nueva tesorería “Roberto Molero”, en homenaje al ex dirigente del club que perdiera la vida abruptamente a una semana del inicio del certamen.

"Estamos inaugurando esta nueva tesorería en homenaje a Roberto, quien permanece en el recuerdo de todos nosotros. Queremos recordarlo por la gran persona que fue y por todo lo que le dio a la institución”, expresó Facundo García, presidente del CMS.

Luego de los dichos fue descubierta una placa alusiva a Molero, la cual se le hizo entrega a sus hijos, Federico y Ana. También se le entregó, aplausos y emoción mediante, un ramos de flores a su esposa Silvia.