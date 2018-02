Bassedas, DT, padre y psicólogo de un Olimpo que se aferra a todo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Mañana lluviosa y práctica en el gimnasio Norberto Tomás. Mini torneo de fútbol 5, risas al por mayor y una certeza: Mauricio Rosales participó de los “picados” y está en condiciones de jugar el próximo lunes, a las 19, frente a Estudiantes en La Plata.

¿Y Emiliano Tellechea? No integró ninguno de los equipos, movió en forma diferenciada y está completamente recuperado de su desgarro en el isquiotibial derecho, así que es otro que volvería ante el “Pincha”.

Como la semana es larga, como todavía no se sabe con qué nombres y con qué esquema afrontará el aurinegro el partido en el estadio Único, qué mejor que el hincha disfrute de algunas de las frases que le dejó el orientador Christian Bassedas a La Nueva. el día que volvieron los rostros felices.

— “El triunfo ante Arsenal puso feliz al pueblo de Olimpo. La entrega del equipo fue total. Con ese partido nos propusimos empezar otro torneo, es decir que arrancamos con tres puntos. Es cierto que sufrimos cuando el rival descontó, pero fue porque quisimos terminar el partido antes de tiempo, cediendo espacios y pelota. Cuando nos acomodamos volvimos a tomar las riendas del encuentro para ganar sin sobresaltos”.

— “Todos los días valoro la valentía de este grupo, que viene poniendo la cara en un momento durísimo. Porque es complicado entrenar después de cada derrota, sostener un mensaje y machacar sobre una idea que, a causa de los resultados, te genera más dudas que certidumbres. Por eso el triunfo con Arsenal nos alegró a todos. Se formó un vínculo muy fuerte en el plantel; existe el compromiso de ser un equipo competitivo hasta las últimas consecuencias”.

— “Ese triunfo nos tiene que motivar más de lo que estamos, pero no nos podemos relajar ni medio segundo. Con mi grupo de trabajo tenemos un gran compromiso con Olimpo, por su gente, por los dirigentes y porque nos hacen sentir parte de una gran familia. Es más, no sé si en mi camino como entrenador voy a encontrar a directivos como estos, capaces de mantener la calma en el medio de la tormenta. Ellos me dan seguridad, por eso quiero cumplir”.

— “A veces me siento más un padre que un entrenador. Siempre busco potenciar a estos jugadores. Ellos entienden cuando charlamos, cuando nos psicoanalizamos... (risas). Los veo contentos y dispuestos a ser siempre mejores personas y deportistas”.

— "A veces, jugar como lo hicieron ante Arsenal, con fortaleza mental y con corazón, es más importante que la técnica, la táctica y la estrategia. Estábamos en el infierno y teníamos que volver a intentar ver el sol. Los jugadores dejaron el alma, aunque el grupo nunca estuvo falto de confianza ni herido desde el punto de vista emocional”.

— “Este grupo está comprometido en mantener a Olimpo en Primera, aún sabiendo que está lejos de los equipos que pueden alcanzar”. Si este equipo ganara tres partidos seguidos, seríamos mucho más como equipo. La confianza supera cualquier obstáculo, y la confianza la adquirís ganando. Es una realidad ineludible”.