Rusia emprende una sangrienta campaña para dar una buena imagen en el mundial de fútbol

Arturo Escarda

Agencia EFE

El Gobierno de Rusia ha ordenado crear refugios temporales para los dos millones de perros que deambulan por las ciudades que acogerán en verano el Mundial de fútbol, pero los activistas denuncian el asesinato masivo de estos animales en la mayoría de las sedes de la competición.

"Todos los días me llaman para denunciar el asesinato de perros. Se ha destinado mucho dinero para la captura de animales callejeros y la empresa que ha ganado el concurso no esconde su muerte", dijo Angela Makárova, directora del Fondo para la Defensa de los Animales "Dino", en la ciudad de Volgogrado.

La antigua Stalingrado, a orillas del río Volga, acogerá el próximo mes de junio cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial, y las autoridades locales se han propuesto sacar de las calles a todos los animales sin dueño, supuestamente para evitar que puedan atacar a los aficionados.

"A los animales se les dispara con escopetas de aire comprimido, cargadas con un veneno barato que les provoca terribles sufrimientos antes de la muerte. Los perros tardan media hora en morir, entre dolorosas convulsiones y asfixia", dice Makárova. La voluntaria Nadezhda Serguéyeva y sus compañeros recorren fábricas y solares de la industrial Volgogrado para atender a los perros que abundan ahí.

Les dan de comer, los esterilizan y vacunan con su propio dinero, y les ponen correas con chapas que indican que ya no representan ningún peligro.

Pero en diciembre pasado, el llamado refugio municipal -responsable de capturar a los animales encontrados en la calle- se llevó a varios perros y los mató el mismo día, pese a que una normativa regional obliga esperar al menos una semana hasta que aparezcan los dueños o voluntarios dispuestos a acoger a los animales.

"Cuando llamé al director de esa empresa al día siguiente, me dijo que los perros ya no estaban", cuenta Nadezhda.

Las denuncias han llegado hasta la Duma del Estado (la cámara baja del Parlamento de Rusia), que pidió al Gobierno medidas para evitar el trato sádico hacia los perros sin hogar, cuya población en las once ciudades sedes se estima en unos dos millones.

"Hemos recibido denuncias masivas acerca de que en varias ciudades sedes del Mundial, los animales son tiroteados en masa", reveló a medios oficiales el jefe de la Comisión de Medio Ambiente de la Duma, Vladímir Burmátov.

El Gobierno respondió con una petición a las administraciones locales, a las que exigió "abstenerse de medidas que puedan ser calificadas como maltrato de los animales y provocar una reacción negativa de la sociedad", según el boletín del Parlamento.

Las autoridades federales quieren que se creen refugios temporales, pero según los activistas en algunas regiones "prefieren matar para ahorrar".

"Recibimos denuncias sobre el asesinato masivo de animales en prácticamente todas las ciudades del Mundial, salvo Moscú", aseguró Yuri Koretskij, presidente de la Alianza de Defensores de los Animales, que en febrero presentará un informe completo con pruebas de estos hechos.

En la capital rusa hay muchos refugios, "pero otras ciudades no tienen donde acoger a estos animales y optan por lo más fácil y barato", agregó.

La población de perros callejeros de Moscú, que frecuenta el metro de la ciudad, ha atraído la atención internacional, por su extraordinaria inteligencia ya que han aprendido a usar los trenes para viajar entre diversas paradas.

Se estima que estos perros callejeros tienen una esperanza de vida de unos diez años. La gran mayoría de ellos comparten similitudes físicas: tamaño mediano, piel gruesa, cabeza en forma de cuña, ojos almendrados, largas colas y orejas erguidas.

La matanza de animales versus la naturaleza

Makárova, cuyo fondo gestiona un refugio para casi 200 perros, confirma que en Volgogrado siempre se ha recurrido a la solución más drástica, pero la situación se ha agravado en vísperas del Mundial.

"Van incluso a por los animales vacunados y con correa, con tal de engrosar sus resultados y justificar el dinero recibido", dice la activista.

Pero la naturaleza parece resistirse a la matanza, según la director de "Dino": "Las perras paren muchísimos cachorros, hasta doce y trece en cada camada, y prácticamente todos son hembras".

"Aunque parezca una locura, incluso la propia naturaleza intenta decirnos que la solución es la esterilización y suelta de los animales", concluye Makárova.