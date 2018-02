Macri habló sobre Naiara Awada y ella lo destrozó en Twitter

Mirtha Legrand reveló en las últimas horas una conversación privada que tuvo con Mauricio Macri y Naiara Awada lo enfrentó en las redes.

La conductora dijo que le pidió al presidente que llame a Naiara, pero Macri le contestó con un "yo no la conozco".

La conversación se dio la semana pasada durante un almuerzo que tuvieron en Chapadmalal.

"Es mentira que no me conoce. La diferencia es que no me saluda nunca por los dichos de mi padre y me miraba mal cuando jugaba con mi primita. En fin, cada uno sabe quién es. No pienso hablar del señor presidente 'mi tío'", respondió la actriz en su cuenta de Twitter.

Luego, agregó: "Yo jamás conté nada. Ese es mi punto. No me interesa. Me generan mucho rechazo".