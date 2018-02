Más botones de muestra

por Miguel Angel Asad

¿Quieren otro botón de la fragua de Cuba en connivencia con Estados Unidos?

Reparen en Rodolfo Galimberti -exjefe de las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional: JAEN-, quien fuera agente de la CIA y contertulio en París del extinto almirante Emilio Massera con pretensiones electorales.

¿Los socios de “Galimba”? El “Corcho” Rodríguez y la diva televisiva Susana Giménez.

Ellos se hicieron cargo de la custodia externa de la embajada de Estados Unidos con la empresa “Hard Comunication”.

Era de la partida el cura pedófilo exsalesiano Padre Grassi, que cometía sus fechorías -entre otras actividades non sanctas- con los llamados telefónicos como máscaras de donaciones para la Fundación Felices los Niños.

Esta tenía su teatro de operaciones vereda de por medio de la mansión de otro “desconocido de siempre”-por muchos exseminaristas- monseñor Laguna.

Galimberti era cuñado de la actual Ministra Patricia Bullrich -exmilitante de Montoneros y de la Tendencia con grado militar-. De cuadro guerrillero,pasó a exiliada por “aviso a tiempo”.

Luego de su retorno impoluto apto para ser Ministra del presidente de la Rúa se enfrentó a Moyano por televisión, pero jamás lo denuncio por ilícito alguno; pretendió con Cavallo consumar la reducción del haber jubilatorio, Banelco mediante en connivencia con el hoy disidente Daer.

Ahora lo lograron. Esta ministra de “usos múltiples” estrechó vínculos con la Jefa del Gabinete de Conflicto del Presidente Clinton, Madeleine Albright. Pero esta quedó desairada en su pedido de tropas argentinas para crear en Colombia un “Vietnam” con militares de todo el patio trasero de Estados Unidos.

“Ni una gota de sangre argentina”, replicó De la Rúa. Ahí selló la suerte de su caída presidencial: una deuda de esclarecimiento que los radicales aún le deben a la sociedad.

Volviendo a la en ese entonces ministra Patricia Bullrich: se pelearía con la pata sindical -enfrentando a Moyano- y ahora lo reitera el amnésico presidente Macri, amigo y “compañero” confeso del “hombre del camión”.

Ahora la ministra actuaría como co-justiciera del “Pata” Medina.

Pero, salvándole la ropa al agente Martínez al frente de la UOCRA -ajeno, supuestamente, a sus corruptos subordinados de todas las seccionales en todo el pais, Bahía Blanca “all inclusive”-, fiel amigo de los servicios de la dictadura, como Galimberti.

Ahora Estados Unidos premia a la ministra Bullrich por la frustración del contrabando de droga -“reiterado”- desde el Parque industrial del Municipio de Bahía Blanca. Por supuesto, ningún argentino preso. Ninguna cabeza de funcionario rodó.

Ya Perón lo decía: “Nada mas gorila que un zurdo reciclado”. Ejemplo que se repite con el hoy periodista oficialista Leuco -exvocero del Movimiento Todos por la Patria- junto a Gorriarán Merlo, otro agente de la Cía.

Estos dos últimos consumaron el copamiento del Regimiento de La Tablada recuperado por los comandos de Seineldín y el valor de policías de la Provincia de Buenos Aires. Regimiento hoy castigado en Pigué. Con amputación de la lengua de su Jefe.

Esa fragua, hoy -en otros aspectos del imperio racista del loco del “club del rifle”, de jocosa “peluca rubia”- repite como entrenamiento corruptor en y desde México (agencias yanquis mediante) la consumación de transformar a la Argentina -ya lo hizo con Brasil, Paraguay, Ecuador y Perú- en un “estado fallido”.

Ahí están en México, ensayando todo el andamiaje para descomponer la sociedad civil en el cono sur. De ahí el premio de la DEA a la ministra multifunción.

Por eso Bullrich, con sus agentes locales, se enfrenta “torpemente”a los prófugos Lanatta y compañía, reclusos arrepentidos de la efedrina; con torpeza mayor a los mapuches, y a la RAM de factura inglesa haciendo quedar mal a Gendarmería y a supuestos distraídos prefectos -disimulando la acción de Carabineros en la desaparición y aparición forzada de Maldonado -, cuya “fecha de implantación del cadáver en el río Chubut hasta el día de hoy esta sin esclarecerse-.

Me permito recordar una vez más, al respecto de este tema, que la Cátedra de Indigenismo de la Universidad de Santiago de Chile tiene bien en claro que a Maldonado se lo llevaron al principio los Carabineros.

Ahora el Juez de la Causa en Esquel quiere saber cuantos días dura un documento plastificado en el agua; interroga a los prefectos acerca de por qué no vieron el cadáver si pasaron por ese mismo lugar muchos días antes del “hallazgo”; duda que ahora -como ya lo planteara yo públicamente- también tiene y expone el hermano del occiso Maldonado.

Es la misma ministra cuya vara justifica al Ministro Triaca, que justamente operó ilícitos en el SOMU. La misma ministra que ahora quiere cambiar “la doctrina” de la acción policial accionando el arma reglamentaria con presunción de inocencia, una especie de pena de muerte de facto, contrariando la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, etc.

Como hizo su jefe Mauricio Macri en 1994 contra los obreros de Sevel en Córdoba,escopeta en mano. Ahora la Cámara de Apelaciones ratifica la imputación de delito al Policía inepto e improvisado Chocobar.

Ergo: Macri, Bullrich y Rodriguez Larreta están todos incursos en apología del delito.

A la estrategia guerrillera de entrenarse y actuar “para el golpe al paralítico” (al decir de Lenin), le corresponde ahora “lograr transformar a la Argentina en un estado fallido más”.

Miguel Angel Asad es abogado. Vive en Bahía Blanca.