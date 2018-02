IOMA no paga y las clínicas bahienses están en crisis

Cecilia Corradetti / ccorradetti@lanueva.com

Una situación gravísima y acuciante, debido a los atrasos en los pagos por parte del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) -esencialmente, la obra social de los empleados públicos bonaerenses-, atraviesan las clínicas y sanatorios privados de nuestra ciudad.

Así lo manifestó el titular de La Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires distrito X (Fecliba), doctor Rubén Matoso, quien ratificó que si la situación no se revierte, se determinará un corte de servicios.

La región de IOMA que contempla a Bahía Blanca posee 90.000 afiliados, de los cuales 34 mil son de nuestra ciudad. En la Provincia suman 2 millones.

“Por ahora se está atendiendo, no es culpa de la gente, pero no se ha cobrado noviembre ni diciembre y así no podemos seguir”, expresó el directivo.

Enumeró que, mientras no se producen ingresos, hay grandes “presiones” y erogaciones que afectan a estos establecimientos, como gastos en insumos, oxígeno y facturas “siderales” de servicios.

Rubén Matoso

Más de la mitad

“IOMA representa el 60 o 65% de las prestaciones de los hospitales y, por lo tanto, muchísimo dinero. No se puede sostener de esta manera”, advirtió.

Las trabas de IOMA para abonar los servicios prestados a sus afiliados residen, según se dijo, en la transición de estos días por los cambios operativos del sistema contable provincial. Esos reajustes, de acuerdo con lo expuesto, le impiden a la obra social cumplir con los pagos.

Pero lo cierto es que la demora de la obra social ubica a las clínicas en un aprieto económico y financiero "conflictivo", según se recalcó desde Fecliba.

El reclamo ya se había hecho escuchar semanas atrás, cuando desde las clínicas dieron la voz de alerta porque el atraso para cobrar las prestadones de noviembre ya preocupaba enormemente al sector. Es que IOMA representa “un muy alto porcentaje de la facturaclón y, si la obra social provincial no cumple con los pagos, los sanatorios se ven en el riesgo de que se corte la cadena de prestaciones”, se insistió.

“La participación de IOMA en la economía de las instituciones sanatoriales, al ser la principal obra social a nivel provincial y la segunda en el orden nacional, impacta sobremanera en su subsistencia actual”, señala una reciente solicitada, en la que, además, se apela a una urgente solución por parte de las autoridades responsables de resolver el problema.

Una transición hacia el nuevo sistema

Fuentes de IOMA a nivel local admitieron que existen inconvenientes en los pagos en toda la Provincia y que Bahía Blanca no es la excepción.

“Se está implementando un nuevo sistema de pago, muy beneficioso para todos, ya que representa un gran avance para transparentar las cuentas del Instituto”, fundamentó el vocero, para agregar: “Los pagos a nuestros prestadores están saliendo paulatinamente”.

Tras aclarar que la cadena de pagos no se interrumpirá, se agregó que se está saldando, “en algunos casos, el 100 por ciento, y en otros, entre el 80 y el 50 por ciento”.

“Es parte de un proceso para mejorar el sistema de pagos, que es muy antiguo. Ahora se incorporó la modalidad interbanking: los prestadores podrán acceder a sus pagos, incluso durante los días que se realicen medidas de fuerza en los bancos", dijo.

A modo de conclusión, sostuvo que “se están abonando reintegros a los afiliados, no en su totalidad, pero se están abonando y proveyendo elementos protésicos que hasta hace dos semanas no se estaban entregando. Creo que en las próximas semanas se irá desahogando la situación con los pagos que se están haciendo”.