Arranz: "Tenemos que pensar un Monte para los próximos 30 años"

A días de finalizar una temporada por demás positiva, desde la comuna montehemoseña se está estudiando la implementación de cambios a mediano y largo plazo: estacionamiento medido y pago, ordenamiento del tránsito, semipeatonalización de calles céntricas y la presentación de la ciudad en general.

En pocas palabras, la idea es pensar un Monte Hermoso modelo 2050, dejando de lado la idea de un balneario zonal para definitivamente convertirse -no solo por afluencia- en un punto turístico de importancia a nivel nacional.

Sin dudas, el cambio que más polvareda va a levantar es la puesta en funcionamiento de un servicio de estacionamiento medido y pago en el radio céntrico y en toda el frente costero, desde Alfonsín (ex Piedra Buena) hasta Huemul, sobre el club Monte Hermoso.

Desde la comuna aseguran que el cambio “es inminente, tal vez para el próximo verano”. Sin embargo, todavía no está determinada la forma en que se implementará, de quién estará a cargo o en qué período de tiempo. Solo se sabe que es una decisión que hay que tomar.



“No resiste más la idea de que la gente pueda estacionar el 1 de enero cuando llega a Monte Hermoso y saque recién el vehículo cuando se va: no se puede barrer la calle ni puede estacionar otra persona. Para mí, el medido y pago es inminente en todo el frente costero”, aseguró a La Nueva. el secretario de Turismo, Hernán Arranz.

Según el funcionario, hay mucho que hacer en cuanto al tránsito en el centro del balneario, sobre todo para que la ciudad vaya tomando una fisonomía que se adecue al tipo de turista que recibe, de buen poder adquisitivo, y emulando a otros lugares representativos de la costa Atlántica bonaerense.

“Hoy nos tienen en cuenta más allá de nuestra región, desde zonas otro poder adquisitivo y turistas a quienes hay que darle otras comodidades. Obviamente, esto nos obliga a repensar todo”, señaló.

“Por ejemplo, hay calles -céntricas- que ya no pueden ser ida y vuelta. También debemos peatonalizar las cuadras entre Majluf y Patagonia, con imposibilidad de estacionamiento, desde las 18 de un día hasta las 6 del otro”, agregó.



Arranz remarcó que también es necesario avanzar en la presentación de las veredas en el macrocentro y en sectores que años atrás no pertenecían a sectores céntricos y que ahora sí.

“Tenemos que charlar el futuro de Monte Hermoso para los próximos 30 años: estacionamiento medido y pago en todo el frente costero y en un radio céntrico importante, y la peatonalización de cuadras que ya no resisten un auto estacionado frente a un negocio, como pasa en otras ciudades turísticas”, dijo.

“Hay muchas cosas por mejorar. Debemos ser conscientes y hacer un balance de las demandas y las ofertas que existen, además de los puntos flacos en donde fallamos”, añadió.



Privados

Arranz aseguró que otro de los puntos a mejorar son los esfuerzos del sector privado, adecuando el tipo de servicio para el volumen de gente que recibe el balneario.

“Por ejemplo, el problema de la falta de cajeros automáticos, aunque este año tuvimos la suerte que en las estaciones de servicio y las sucursales de la Cooperativa Obrera se podía retirar dinero al hacer una compra con tarjeta de débito”, señaló.

Al respecto, dijo que hay muchos turistas ávidos de buen servicio, que han viajado mucho y que valoran Monte Hermoso, pero que critican que algunos privados se hayan quedado en el tiempo con el tema de servicios.



“También debemos hablar con los farmacéuticos para que no se repartan los turnos, como nos ha pasado en algunos fines de semana largo que se juntan 50 mil personas. Eso tiene que terminar. El turismo es el motor de la economía local y tenemos que pensar en consecuencia”, agregó.

Algo similar, reconoció, ocurre con la hotelería.

“Nos cuesta el cambio de mentalidad. Muchos hoteleros se han aggiornado y escuchan al turista, mientras que otros lamentablemente no saben ver el desarrollo y futuro económico de Monte Hermoso; es una vergüenza y una lástima que no se sumen al tren del progreso”, concluyó.

Ya cuentan el número de turistas que ingresan

Contador. Desde hace algunos días se encuentra en funcionamiento un contador de patentes en el puesto de seguridad en el ingreso del balneario. El jueves previo a Carnavales, día en que comenzó a trabajar, registró la entrada de 5.050 vehículos a Monte Hermoso.

Monte Corre. Arranz señaló que otra de las ideas es no hacer más la edición de febrero del Monte Corre 10K. “Este mes ya es temporada muy alta y no podemos cortar tres horas la ciudad. Además, la gente está buscando otras competencias: en pleno invierno congregamos casi mil corredores pero no llegamos a 250 inscriptos en pleno verano. En su momento nos sirvió, nos dio sus frutos, pero ahora ya quedó al medio de la temporada”, explicó el funcionario.

Seguridad. El secretario de Turismo aclaró que, más allá de que se dieron algunos hechos delictivos, la temporada fue muy positiva en cuestión de seguridad. “Tenemos estadísticas bajísimas de hechos delictivos; no fue algo determinante desde lo estadístico, teniendo en cuenta que tenemos picos de afluencia de 120 mil personas. Esto es lo primero que tenemos que cuidar”, sostuvo Arranz.