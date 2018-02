​​​​​Una familia que lucha “de corazón” en busca de trabajo

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Además de su historia clínica, las extensas cicatrices de sus piernas y de su pecho le aconsejan no hacer grandes esfuerzos. Los tres preinfartos que sufrió en 2002 y la operación a corazón abierto que atravesó también le indican que no debería soportar los fuertes calores con los que convive en su humilde casa con techo de chapa a metros de las vías de Grünbein.

Pero Mirta Susana Melín (53) las pasó peores. A los 2 años, su madre adoptiva la rescató de un hospital al que había llegado en estado de desnutrición; recién pasados los 20 conoció a su hermano mellizo y se enteró de que tenía otros 11 y, desde los 15 años, lo que mejor sabe hacer es trabajar para darle un mejor pasar a su familia.

María (24) y Sol (18) son sus orgullos. Y quienes hace dos meses se quedaron, al igual que su madre, sin los ingresos para sostener el hogar.

“Las tres cuidábamos en distintos turnos a una señora mayor, pero la familia decidió llevarla a un geriátrico y no contar más con nuestros servicios”, explicó Mirta.

Sol comenzó a trabajar el año pasado, mientras cursaba el último año de la secundaria, mientras que en breve comenzará la carrera de Enfermería en la UNS. Su hermana mayor decidió hacer una pausa en sus estudios de Licenciatura en Educación, para poder trabajar y realizar cursos con una pronta salida laboral.

“Por suerte me salieron inteligentes, nunca necesité mandarlas a particular, porque eso habría representado un gasto extra”, opina Mirta.

“Trabajo de lo que surja, cuido chicos, abuelos, tengo hechos cursos de RCP y manipulación de alimentos, y también pinto cuadros, banderas o murales, por encargue. Por ahora nos queda mercadería seca, la gente que nos quiere también nos da una mano, pero espero que en marzo se active la cosa y consigamos trabajo”, desea.

Su principal anhelo –sostiene- es agregar un cuarto a la “casita de 7x7 metros”, para que sus dos hijas puedan dormir con ella, ya que la mayor lo hace a pocos metros, en la vivienda de su padre. Además de la perra "Lola", una gata y sus tres gatitos, Mirta tiene algunas gallinas ponedoras, a las que por más que la comida falte no se anima a tocar porque “ya les tomó cariño”.

Según cuenta, hace ya dos años que le sacaron las ayudas y actualmente no recibe ninguna pensión, ni siquiera por su incapacidad física –también es diabética y toma 11 pastillas diarias-.

"Tuve que comer de la basura"

“Es feo escuchar a veces que digan que la gente es vaga y no quiere trabajar. Yo en épocas duras, en que no conseguía nada, tuve que comer de la basura. Cuando hice el curso de manipulación de alimentos recordaba lo que les había dado de comer a mis hijas cuando eran chicas y me quería morir”, cuenta con gran sentido del humor.

Como a cualquiera con su historia de vida, conocer a su familia biológica tampoco le resultó fácil.

“Cuando se murió mi mamá de crianza decidí que ahí sí ya podía buscar a mi familia biológica. En la primera elección de Menem aproveché a buscarlos en los padrones y me recorrí toda la ciudad en bicicleta. Conocí a mi papá y a mi hermano mellizo, que me llevó a conocer a mi mamá biológica. Resultó que éramos 13 hermanos, de los cuales estamos vivos 10, y por parte de mi familia adoptiva somos 5 mujeres”, relata Mirta.

“Yo no digo estar mejor que nadie, pero sí sé que hay gente que está peor que yo. Por eso les digo a mis hijas que no tendrán lujos ni tecnología, pero tienen un techo y hay que agradecer esa suerte. Quiero trabajar y que ellas puedan trabajar y estudiar, porque el momento de estudiar hay que aprovecharlo ahora”, reflexiona.

Para quien quiera darle trabajo o una mano a Mirta, su teléfono es 2914421434.