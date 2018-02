"En la vida hay que ir detrás de los sueños": mirá el emotivo homenaje a Nocioni

La camiseta Nº 13 de la selección argentina de básquetbol fue retirada esta noche por la Confederación Argentina en homenaje a Andrés Nocioni, jugador parte de la Generación Dorada que tantos éxitos le dio al país.

Este fue el video que se vio en las pantalla durante la ceremonia. Imágenes imborrables de un jugador imborrable. #ChapuEterno pic.twitter.com/kO4ZGEOBJk — CABB (@cabboficial) 27 de febrero de 2018

"En la vida hay que ir detrás de los sueños. Y eso fue lo que hicimos con la Generación Dorada", expresó Chapu Nocioni, en medio del parquet del estadio Parque Guerrero de Olavarría, donde Argentina se presentó ante Paraguay.

"A mí siempre me gustaron los números 5, 6 y 7. Cuando llegué a la selección intenté robarle la 7 a Fabricio Oberto. Sólo pude hacerlo por un año. Él vino a mí y me dijo 'Chapu, lo siento, pero la 7 es mía'. ¿Y cómo iba a decirle que no a alguien que tenía el número 7 grabado en su diente? Era imposible. Entonces me quedé con la 13, que nadie quería", contó Nocioni.

El corazón del Alma Argentina, como lo definieron sus propios compañeros, jugó 15 torneos con la selección (121 partidos) y anotó 1.365 puntos.