Familiares de las víctimas de Cromañón repudiaron la designación de Ibarra como abogado de Cristina

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia del boliche República Cromañón repudiaron hoy la designación del exjefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, como abogado de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa en la que está procesada por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Mediante un comunicado al que tuvo acceso la agencia NA, remarcaron que el nombramiento de Ibarra "representa un nuevo agravio a la lucha" que han "llevado junto al pueblo por memoria verdad y justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy".

"Semejante nombramiento representa un reconocimiento a quien es el máximo responsable político de la masacre de Cromañón que se llevó la vida de nuestros seres queridos y provocó heridas y sufrimiento a miles de sobrevivientes. Ante otro intento de fomentar el olvido decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos", precisaron en el comunicado.

Ibarra era el jefe de Gobierno porteño el 30 de diciembre de 2004 cuando se incendió el boliche República Cromañón de Balvanera, que dejó como saldo 194 fallecidos y más de 1.400 heridos.

Por ese hecho fue destituido como máxima autoridad del Ejecutivo de la Ciudad el 8 de marzo de 2006, luego de ser sometido a juicio político por mal desempeño en la función pública en el caso de esa tragedia. (NA)