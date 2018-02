"Boca ya tiene la Superliga ganada”, manifestó Juan Román Riquelme

El ídolo de Boca, Juan Román Riquelme aseguró que el "Xeneize" tiene la Superliga "ganada desde hace unos meses" y que el formato anual de la Copa Libertadores le genera "ilusión" de alcanzar en cantidad de títulos a Independiente, con 7.

"Es otro torneo, depende cómo se te va dando el sorteo. Juega un poco la suerte de con quién te toca. Pero Boca de local siempre tiene ventaja porque la gente juega mucho. Además, la Copa es muy larga, y yo tengo la ilusión de que vamos a alcanzar a Independiente en cantidad de títulos", afirmó Juan Román.

En declaraciones a Fox Sports, Riquelme se refirió de esta forma al debut del "Xeneize" el próximo jueves en la Libertadores, frente a Alianza Lima como visitante en Lima.

Riquelme valoró el trabajo del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que lidera la Superliga con una ventaja grande" por sobre San Lorenzo y Talleres de Córdoba, sus más inmediatos perseguidores.

En ese sentido, Román sentenció que el "Xeneize" encontró "tranquilidad" y que si bien no es un equipo "vistoso, gana claramente".

Y agregó: "Hace unos meses parece que este torneo esta terminado. Para mí, Boca ya lo ganó, lo dije hace unos meses".

En el andamiaje del conjunto azul y oro remarcó el rendimiento de Cristian Pavón y el regreso del delantero Carlos Tevez.

"A Pavón lo veo para la Selección, pensando que no tenemos un Dani Alves, por la derecha creo que puede ser útil para Messi. Dani Alves hay uno solo, yo doy una opinión de fútbol, por ahí no le podemos pedir a Mercado que sea Dani Alves, porque está más para marcar que para atacar, y Pavón es más de ataque que defensa, Argentina no tiene muchos jugadores por derecha", explicó.

Y sobre Tevez, analizó: "Lo veo bien, él lo único que necesita es jugar, mientras no se lesione va a estar bien. El fútbol argentino está muy bajo, ante San Martín de San Juan no le pegaron una patada, entonces le fue más fácil adaptarse. Yo prefiero que sea un torneo de quince equipos y que sea más competitivo".

También volvió a hablar sobre la Selección argentina y afirmó que el entrenador Jorge Sampaoli "debe estar rogando que no se lesione Messi".

"Falta muy poco para el Mundial y Argentina tiene la suerte de tener jugadores que están en un nivel muy bueno. Lo de Agüero es increíble, maravilloso. Sampaoli debe estar rogando que no se lesione Messi", indicó.

"Con Menem ganaron un montón"

Si bien no quiso entrar en la polémica generada en torno a los arbitrajes favorables a Boca y erróneos para River, San Lorenzo e Independiente, entre otros, lanzó una frase medio en broma, medio en serio, respecto de la vinculación con el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

"Yo de política no entiendo mucho, pero ellos con Menem ganaron un montón...", afirmó Riquelme, al hacer referencia a los ocho títulos locales que River consiguió en la década del riojano como presidente de la Nación.

Y agregó: "Macri debe tener unos quilombos bárbaros para preocuparse por Boca. Además, Boca va puntero cómodo, no es que está a un punto".

Por último, analizó el presente futbolístico del "Millonario", que terminó la 27ª fecha de la Superliga con 24 puntos de distancia respecto al líder Boca.

"Es difícil mantenerse, llevan más de tres años con este entrenador, han ganado bastante. Hay que valorarle que durante tres años el DT le encontró la vuelta para armar el equipo pese a que le vendieron un montón. Nosotros estamos contentos", reconoció.

Y aclaró que esta realidad opuesta de ambos equipos nada tendrá que ver cuando el próximo 14 de marzo se enfrenten en Mendoza por la Supercopa argentina.

"No tiene nada que ver cómo llegan en la tabla. El Superclásico es aparte. Es un partido muy difícil, si Boca no juega al ciento por ciento lo puede complicar y mucho", finalizó. (NA).