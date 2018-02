“Estamos obligados a ganarle a Paraguay por historia y por nuestra realidad”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Enviado a Olavarría

Son horas de mucho trabajo, decisiones, viajes y, en el medio, dos partidos que te dan la chance a futuro de jugar un Mundial. Por eso, Federico Susbielles, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, las transita con entusiasmo y pasión.

“Los partidos los vivo intensamente a todos, me cuesta ponerme en el lugar de dirigente desapasionado. Me parece que no lo voy a conseguir nunca aunque sé que uno de los secretos de la gestión deportiva es mantener la calma más allá de los resultados”, le comentó Chubi a La Nueva.

Esta noche, Argentina tendrá la oportunidad de revertir la imagen ofrecida el último viernes (derrota 83-88 con Uruguay) cuando, desde las 21, enfrente a Paraguay por la cuarta fecha de las eliminatorias americanas camino al Mundial de China 2019.

No obstante, el revés ante Uruguay fue tomado con la misma naturalidad que el cuerpo técnico y los jugadores.

“Era un partido duro y perder podía ocurrir. Y Argentina es un equipo acostumbrado a ser potencia, con lo cual cada derrota impacta con un contenido mayor. El equipo, hace un tiempo, necesita jugar bien para ganar, tener buena química, ser vertical, defender muy duro. Y el sistema no te permite entrenar con la habitualidad que tenemos nosotros para conformar un equipo. Pero las reglas son iguales para todos”, señaló.

Al margen, las chances de la Selección con vistas a China 2019 permanecen intactas.

“Creo que vamos a clasificar, que Argentina va a ganar más de lo que va a perder. Pero también soy consciente que tenemos que tener un buen nivel de juego para que el equipo pueda tener una línea y sostenerla”, agregó Susbielles.

En ese sentido, hoy no se puede fallar.

“Estamos obligados a ganarle a Paraguay por historia, por presente y por nuestra realidad. Y después recién son cuatro meses para ir a buscar la revancha a Uruguay y jugar con Panamá de local”, contó Chubi, al tiempo que añadió: “Para las próximas Ventanas ya estamos trabajando, hay distintas ciudades interesadas en recibir a la Selección. Bahía es un lugar que siempre tengo presente, pero el problema es la distancia entre la cancha y el público, FIBA es muy estricto con ese perímetro y lo veo difícil”.

En el horizonte CABB también está la posibilidad concreta de ser sede –junto a Uruguay- del Mundial 2027.

“Estamos esperando de FIBA la actualización de las condiciones para la candidatura en sí. Luego, iremos al bureau, en junio, a buscar la confirmación. Es un proceso simplificado de candidatura única, por lo cual es como un tiro libre que uno suelta y que esperemos que caiga adentro”, señaló.

Y completó: “Me permito ser optimista porque el plan inicial había sido muy elogiado en FIBA y definido como la mejor presentación técnica en la historia de las candidaturas”.