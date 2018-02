El Federal B ya es historia y los clubes pusieron el grito en el cielo

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com



La AFA paró la pelota. Y en nuestro medio no cayó nada bien. Acostumbrados a ser protagonistas de los torneos federales, la decisión de eliminar los Federal B y Federal C repercutieron negativamente en los clubes liguistas.

Y aún más en Liniers, Huracán, Bella Vista y Tiro, que se vieron afectados directamente por el drástico recorte.

Los dirigentes de los cuatro clubes coincidieron en afirmar la sorpresa por la prontitud con la que se tomó la determinación y se quejaron por no ser escuchados.

“Podemos discutir sobre la necesidad de reestructuración, pero en ésta decisión veo mal las formas, los modos y el momento. ¿Las formas? Porque después de más de 10 años de trabajo en conjunto con el Consejo Federal, ni siquiera hubo una consulta. Fue una decisión absolutamente arbitraria. ¿El modo? Nos enteramos por los medios periodísticos de la desaparición de un torneo que lleva más de 15 años de trayectoria. ¿El momento? Tomaron la decisión en febrero, cuando muchos clubes ya se reforzaron, incluso pagando préstamos, para proyectar la disputa de este certamen. Y ahora nos avisan que hasta 2019 no vamos a participar”, abrió el juego Gustavo Lari, actual presidente de Bella Vista.

A lo que Carlos Pablo, máximo dirigente de Liniers, añadió: “Me llama la atención la celeridad y el momento. Porque tranquilamente se podría haber jugado otro Federal B este año y avisarnos de los cambios para la próxima temporada. Y cada entidad habría tenido un margen de tiempo para tomar decisiones. Hoy nos dejan con planteles numerosos, con incorporaciones ya hechas, y con compromisos ya asumidos”.

“En Huracán se tomó la noticia de la peor forma porque para nosotros haber llegado al Federal B fue un esfuerzo y un trabajo muy grande. Salir campeón no es fácil, llegás a un Federal B, en el cual tuvimos un buen desempeño, y de un día para el otro se juntan dos personas y le cambian el destino a más de 100 Ligas de todo el país; en un decisión inconsulta. Si lo hubieran decidido en noviembre, nosotros no hubiéramos hecho tanto esfuerzo económico en armar un plantel largo como para cumplir con la Liga y el Federal”, resumió Hugo Carlino, quien hace 25 años que trabaja en comisiones del Globo whitense.

También Fabián González, dirigente y consejero de Tiro Federal, dejó en claro su incredulidad.

“La verdad que el Consejo Federal dejó tierra arrasada. Es como que pasó un arado y no dejó nada en pie, cuando lo ideal hubiera sido que los cambios se hicieran en forma paulatina. Esto fue de la noche a la mañana y sin consulta alguna”.

La reestructuración

Los cuatro directivos también coincidieron en otro punto: la necesidad de la reestructuración por los problemas económicos que atraviesan los equipos del interior.

“Es evidente que era necesaria una reestructuración. Eso nadie lo duda. Pero el gran problema de los clubes era económico, no deportivo. Nosotros teníamos un presupuesto de alrededor de 350 mil pesos mensuales mientras se disputaba el Federal B, que era muy ajustado. Y en cada partido perdíamos un promedio de 20 mil pesos. Salíamos hechos con los partidos que jugábamos ante los rivales de la Liga, porque no había que pagarles hotel a los árbitros. Pero estoy convencido que ésta no es la solución. Va a traer más complicaciones que beneficios”, opinó Lari.

“Estoy de acuerdo con que los torneos federales necesitan una reestructuración, pero no con decisiones tan arbitrarias. Para jugar un Federal B nosotros teníamos presupuestados alrededor de 400 mil pesos por mes. Como todo club, nos costaba un montón conseguir esa suma, pero sabíamos que en definitiva ese dinero era una inversión a futuro para nuestros chicos”, añadió Carlos Pablo.

“Todos teníamos problemas para conseguir el dinero para jugar, pero se podrían haber buscado otras alternativas para solucionar ese aspecto”, esgrimió Carlino.

“No voy a discutir que a los clubes cada vez se les hacía más complicado participar de estos certámenes, porque era muy difícil conseguir el dinero y los gastos organizativos cada vez eran mayores. Era un torneo amateur en los ingresos, pero con egresos de profesional. Y año a año el esfuerzo era mayor para lograr un equilibrio entre lo que entraba y lo que salía. Nosotros estábamos a favor de una reestructuración, pero no coincidimos con esta decisión”.

En Bella Vista

“Esta determinación afecta directamente a los clubes formadores de chicos. En nuestro caso, nosotros teníamos prácticamente dos planteles. Con uno jugábamos una parte del torneo local y luego jugaba el Federal B. En ese momento, aprovechábamos para hacerle tener experiencia a los juveniles. Ahora nos queda un plantel de 40-45 jugadores, de los cuales muchos no van a tener competencia durante casi todo el año. Y para cederlos o buscar otra alternativa, ya es tarde. Y los chicos van a pagar estas consecuencias”, explicó Lari.

Y agregó: “Nosotros nos consideremos un club formador. En los últimos 5-6 años prácticamente no trajimos refuerzos para jugar los regionales. ¿Qué hacíamos? Fogueábamos a los chicos en el torneo local para luego poder utilizarlos en el Federal B. Con esta situación, ¿dónde ponemos a los chicos? Sabíamos que perdíamos plata jugando el Federal B, pero para nosotros no era un gasto, sino una inversión para seguir sacando jugadores de las inferiores”.

“Acá también va a entrar en discusión el torneo local. Porque seguramente las diferencias entre los clubes con planteles de Federal B con los equipos más chicos de la Liga serán grandes y la competencia no le va a servir a ninguno de los dos.

Hoy cabría más que nunca el torneo de Promocional y Primera, porque no habrá equivalencias”, cerró Lari.

En Liniers

“Nosotros pregonamos el trabajo de inferiores, pero con esta determinación hay una parte del proceso que se interrumpe abruptamente. Porque mientras disputábamos el Federal B, nosotros le dábamos competencia a los juveniles en el torneo local para que vayan adquiriendo experiencia. Hoy, con esta medida, lamentablemente muchos chicos van a quedar sin posibilidades”, avisó Carlos Pablo.

“A nosotros nos quedó un plantel de 50 jugadores, de los cuales la gran mayoría cobra sueldos. O sea, el club le va a pagar un sueldo de primera a jugadores que tendrán que jugar en tercera. Hubo un cambio de reglas de juego inapropiado, en el que ningún club pudo planificar cómo llevar a cabo esta transición”.

“Obviamente que desde el punto económico, conviene no jugar el Federal B, porque los gastos son menores. Pero en este caso creo que la solución es peor que el problema”.

En Huracán

“A nosotros nos generan dos perjuicios muy grandes, primero porque habíamos llegado al Federal B por salir campeón, no por invitación. Y segundo, porque nos avisan de esto ya iniciado el año con todas las contrataciones hechas”, opinó Hugo Carlino.

Y agregó: “Desde lo presupuestario es un golpe importantísimo para el club porque hay sponsors que apoyan con vistas al Torneo Federal. Esta gente -evidentemente-, desde Capital Federal, no pueden manejar el fútbol del interior como pretenden. Creo que es completamente inconsciente lo que están haciendo, no tienen la más mínima idea del perjuicio que causan”.

En Tiro Federal

“La verdad que el Consejo Federal dejó tierra arrasada. Es como que pasó un arado y no dejó nada en pie, cuando lo ideal hubiera sido que los cambios se hicieran en forma paulatina. Esto fue de la noche a la mañana y sin consulta alguna”, remarcó Fabián González.

“Tiro ya había empezado a trabajar pensando en el Federal B, con un presupuesto muy acotado en referente a los gastos del plantel, pero acercamos varios jugadores, que se quedarán para jugar el torneo local, porque la idea no es dejarlos en banda”.

Siguen las quejas: el torneo 2019 ya comienza a generar polémicas

-Proyecto: Los 160 equipos (entre los genuinos del Federal B, más los 16 ascendidos del actual Federal C y los 8 descensos del Federal A que también está en competencia) disputarán la Etapa Clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2019, según la idea de AFA. A ellos se unirán los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas.

-Malestar I: "No me cierra que el próximo regional se juegue a eliminación directa. O sea, te armás para un torneo que te puede durar dos partidos. No me parece serio", señaló Gustavo Lari.

-Malestar II: "Hablan de un próximo certamen con eliminación directa, que es inentendible, porque cada club asumirá gastos por un campeonato que te puede llegar a durar dos partidos. El Consejo Federal tendría que haber generado consensos y que las soluciones salieran de los propios participantes, pero no tuvo ninguna intención de hacerlo”, esgrimió Carlos Pablo.

-Malestar III: "Si hay un reclamo unánime y con una gran cantidad de clubes y de Ligas que hagan el reclamo al Consejo Federal, yo creo que tendría que haber una revisión. Una propuesta oficial ante AFA", opinó Carlino.

-Malestar IV: “Dudo que la AFA dé marcha atrás con esta determinación, por lo que deberíamos enfocarnos en que, al menos, se revise el formato del torneo 2019. Porque prepararse para jugar un certamen que puede llegar a durar dos partidos no tiene ningún sentido”, añadió Fabián González.