Caso Jocelyn: “todo lo que nos tocó vivir fue como una gran tormenta”

“Jocelyn se la pasa escuchando música y bailando. Le encanta. También practica con su hermana a que le hace reportajes. Ella sueña con ser periodista”.

El 3 de febrero de 2017, la adolescente -por entonces tenía 14 años- desapareció de su casa de Patagones al 3700 y fue encontrada seis días después en la localidad rionegrina de Cinco Saltos, hasta donde llegó conducida por Daniel Barja Mamani (29), quien fue detenido por la policía.

Severina, madre de la chica, reconoció que las jornadas sin tener noticias de su hija fueron de profundo “miedo y dolor”.

“Fue un gran cambio para nosotros, después de todo lo que nos tocó pasar. Gracias a Dios, hoy Jocelyn se encuentra bien y ya está pensando en arrancar con sus estudios en una escuela media”.

Agregó que está “más tranquila” y que “para la familia todo lo que nos tocó vivir fue como una gran tormenta. Fueron días muy difíciles que tuvimos que afrontar. Lo más importante es que estamos todos bien y sin pensar en el pasado”.

Precisamente, destacó que esa unión fue la que les permitió sobreponerse a lo ocurrido.



“Somos una familia tranquila, donde no existen los problemas ni las peleas. Eso nos ayudó a poder afrontar lo que vivimos. Nunca nos pusimos a pensar por qué a nosotros. Nadie lo sabrá”.

Al mismo tiempo recordó que “cuando Jocelyn no aparecía pensábamos cualquier cosa, aunque supimos mantenernos tranquilos y apoyarnos entre todos. Esos, fueron los peores días de nuestras vidas. Nunca habíamos pasado por una situación como esa”.

Severina también comentó que Jocelyn y su hermana, Naday (14) “se llevan poco tiempo y se la pasan juntas escuchando música y bailando. Además, sale a jugar con sus primas. Incluso, a `Joce´ le festejamos sus 15 y tuvimos una fiesta muy linda”.

Lo vivido marcó un antes y después en todos. Especialmente en la menor.

“Luego de lo que nos tocó vivir, Jocelyn aprendió a ser más cuidadosa con ella misma. Entendió que las cosas no eran como ella creía. Nos pidió perdón y enseguida se mostró arrepentida. Ella se culpaba seguido, pero tratamos de que no piense tanto. Nos dijo que no quiere saber nada del tipo ese (por el imputado) y tampoco le exijo hablar de lo que pasó”.

La mujer prefiere no referirse a Barja Mamani (28), quien se encuentra imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, privación de la libertad y corrupción de menores.

“Él tendrá que pagar lo que hizo. Solo la justicia podrá determinar qué pena le merece. Nosotros, después de que recuperamos a nuestra hija, no quisimos saber más nada de la causa. No nos hace bien”.