Se vienen cambios de peso en Monte Hermoso

--¿Cómo va, Juan María? La verdad es que ya me da cosa gastarte con el fútbol porque veo que seguís lagrimeando...

--Ni lloro ni abandono, pero ya te dije que mejor esperemos a ver qué pasa el 14 de marzo. Así que vayamos a lo nuestro mejor.

--Dale, soy piadoso, así que mejor que traigas alguna primicia.

--Por supuesto, tengo dos que van a dar que hablar en Bahía y la región en los próximos meses. ¿Te parece poco?

--Yo te aconsejaría que le eches un vistazo al diario de mañana porque los muchachos de la sección regionales tienen información oficial, pero algo te puedo adelantar...

--Mmm no me va a decir que hiciste un cuadrito con todas las tapas del Bronceado...

--La verdad es que se vieron muy lindas chicas en todos los números. Pero lo importante es que en los municipios costeros quedaron muy contentos con los resultados del verano. En Monte Hermoso no se cansan de repetir que pudieron escapar de la media del resto de los puntos turísticos playeros, con muy buenos índices de ocupación en la segunda quincena de enero y la primera de febrero.

--Y si a eso le sumás que las aguavivas aparecieron solo un par de días, mejor aún. ¿Es cierto que se vienen cambios fuertes para el año que viene?

--Así es. La idea es semipeatonalizar las calles céntricas a partir de las 6 de la tarde y que algunas arterias importantes dejen de ser de doble mano. El objetivo es proyectar un Monte Hermoso para los próximos 30 años, que deje de pensarse como un balneario regional.

--Me parece perfecto, sobre todo por la cantidad de gente y de vehículos que se juntan en el centro cuando el sol empieza a caer.

--Y hay otra idea innovadora, que va a traer tanto revuelo como aquella vez que el por entonces intendente Alejandro Dichiara propuso cobrar peaje en la entrada de la ciudad.

--Uhhh ahora no me dejés con la ansiedad. Largá algo más.

--Por lo que pude saber es muy probable que instalen un sistema de estacionamiento medido y pago con parquímetros, sobre todo para evitar que muchos turistas dejen el vehículo estacionado durante días en sitios clave. Pero no me preguntes más por ahora y te repito, estate atento a lo que puede salir en “La Nueva.” estos días.

¿Una entidad de financiamiento bahiense?

-- Que si tengo algo bueno, bueno... mirá tengo una buenísima que, de tanto que me pidieron cautela, se me había convertido como en un dolor en mi garganta...

--¿Estabas atragantado con una información, vos? Debe ser grosa para que no la hayas largado. Hace treinta años sos el tipo más chusma de Bahía...

--¡No me digas chusma! Somos comunicadores che...Pero bueno, como sea, anoche mi fuente me habilitó a tirarte una punta, así que si me pedís otro café te adelanto el tema...

--Metele, nomás...

--El asunto es así. Al parecer durante el último año y en un cerradísimo hermetismo un economista local muy renombrado, representante de una fundación también muy prestigiosa, viene liderando el estudio de un proyecto que podría devolverle a la ciudad el brillo que le imprimió en su momento, por ejemplo, la entidad que creó y presidió don Enrique Jaratz.

--De qué hablás, ¿vuelve el Banco del Sud?

--No exactamente, pero me dicen de muy buena fuente que el pequeño Oscasito y la Fundación Mecardo vendrían pergeñando un proyecto con la premisa de revertir la carencia de una entidad financiera que tenga por objeto apuntalar los proyectos bahienses.

--Epa, una entidad de financiamiento local es algo que, sin duda, se necesita en la ciudad. Es un hecho que desde casi siempre el ahorro de los bahienses termina financiando proyecto en otros lugares. Pero bueno no debe ser fácil armar un banco local, si es lo que estas diciendo.

--La forma en que se va a presentar la entidad todavía no trascendió, pero el sentido es el que te dije. Financiar proyectos locales, ante la ausencia de la banca nacional, en muchos casos.

--Todo muy lindo, pero eso necesita inversores.

--De ahí el hermetismo, al parecer hay varios interesados, pero eso te lo dejo para más adelante. En ese sentido, me ataron las manos, digo la garganta... aunque me dijeron que la idea es financiar al sector público, pero también al inmobiliario local y al, escuhame bien, deportivo...

--Bueno, habrá que esperar entonces, aunque como arranque estuvo bastante bien...

El acueducto no se cae

--Ok, sigamos. ¿Así que otra vez se dilató el tema de la licitación del acueducto del río Colorado?

--Sí, al final la licitación volvió a demorarse. Primero era para diciembre, luego para febrero, ahora será para el 5 de abril.

--¿Y a qué se debe?

--Por lo que pude averiguar hubo más de 150 consultas de distintos oferentes. Es una obra muy importante para la Provincia y en el gobierno de María Eugenia Vidal están contentos con ese interés y desde la Corporación Andina de Fomento (CAF), que aporta la financiación, cree que va a ser lo mejor. Igual por lo que pude saber hay alguna otra idea por parte de ABSA en torno a este proyecto.

--¿A qué te referís?

--A que hubo quien pensó en la posibilidad de dividir a la ciudad en dos y abastecer a un sector de Bahía con agua del dique Paso de las Piedras y otra con la del río Colorado, pero no creo que funcione.

El Concejo deberá aprobar la venta de San Gabriel

--Ok. ¿Y qué sabés del interés de un grupo sanjuanino por la empresa de ómnibus San Gabriel?

--Lo que salió publicado ayer en “La Nueva.”, con la palabra oficial de su dueño, Gabriel Chiucariello, quien confirmó el avance en la venta de “al menos”, el 70% del paquete accionario de la compañía opera ocho de las diecisiete líneas del transporte urbano local. Incluso blanqueó su intención de vender el 100%.

--Ok, pero hasta ahí no me decís nada nuevo.

--Lo que te puedo aportar es que el tema deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante, un detalle no menor. Por lo menos así lo establece el artículo 114 del contrato de concesión, donde se especifica que cualquier cesión o venta debe tener autorización del Ejecutivo y del CD. Pero ya que estamos en este tema. ¿Te acordás del Grupo Plaza?

--¡Cómo no me voy a acordar! Como casi todos los bahienses. Por las deficiencias en el servicio...

--Bueno, pasaron 10 años del desembarco en Bahía de los colectivos rojos, pero sus consecuencias siguen vigentes.

--¿A qué te referís?

--A qué en el ámbito judicial de nuestra ciudad, la empresa debe seguir dando respuestas. Hace algunos días se confirmó una condena contra la empresa Mayo Sata, del grupo Plaza, por las heridas que sufrió una jubilada en un colectivo de la 516.

--¿Cómo fue el hecho?

--Fue el 21 de agosto de 2009, poco antes de las 9, cuando la mujer de 67 años abordó el micro en Bermúdez y Baigorria. Luego de abonar el pasaje, por un movimiento brusco del chofer, cayó de espaldas contra un parante y sufrió una fractura vertebral.

--Y hubo condena...

--En primera instancia, la justicia Civil local le impuso a la empresa el pago de 228 mil pesos más intereses, pero la Cámara no solo ratificó el fallo sino que amplió la sanción a 330 mil más intereses. Tuvieron en cuenta que la víctima cobraba la jubilación mínima, su edad, el daño físico y el moral, entre otros aspectos.

--¿La empresa sigue siendo de los polémicos hermanos Cirigliano?

--Claudio y Mario Cirigliano se habrían empezado a desprender del Grupo Plaza, su nave insignia.

--¿Y quién se hizo cargo?

--Sería el empresario misionero Marcelo Zbikoski, hermano de los dueños de La Nueva Metropol, que también está vinculada al transporte de pasajeros. De todas maneras, se dice que no lo había comprado ese grupo -que tiene 21 líneas de colectivos en el área metropolitana de la Capital y explota La Nueva Chevallier- sino el empresario Zbikoski de manera particular.

Villa Mitre se renueva

--¿Y del deporte tenés algo?

--Como siempre, ¿cuándo te defraudé?

--A ver con qué te venís, largá.

--El otro día me tomé unos minutos para ver el video institucional que realizó Villa Mitre, presentando las futuras obras en su sede de calle Garibaldi.

--La verdad que es un proyecto muy ambicioso. Pero tengo bastante data al respecto. Si querés, te cuento algunas.

--Soy todo oídos.

--La dirigencia realizó el jueves una asamblea para analizar el proyecto de inversión y éste fue aprobado por unanimidad. Allí presentaron formalmente la intención de desprenderse de un inmueble, que es el de calle 14 de Julio, donde está la pileta. Según me comentan, el mantenimiento y el funcionamiento de ese lugar da más dolores de cabeza que soluciones y por eso lo pondrán a la venta para que resulte un elemento eficaz para financiar la otra obra.

--Imagino que a varios hinchas nostálgicos se les cayó un lagrimón.

--Sin dudas. Imaginate que el 11 de febrero se cumplieron 46 años de su inauguración. Fue otra de las tantas obras que dejó el Capitán Martínez, palabra mayor para la barriada tricolor.

--Pero también escuché que, por otra parte, el patrimonio creció casi inesperadamente.

--¿Lo decís por la fusión con el club Villa Obrera? Estás acertado, porque ya se acordó todo.

--¿Tenés detalles?

--Obviamente. Las históricas instalaciones de Chiclana 1840 pasarán a engrosar el patrimonio de Villa Mitre. En contrapartida, se comprometió a incluir a exdirigentes de esa entidad en la actual comisión directiva y a finalizar, en un corto plazo, una obra que Villa Obrera inició en el primer piso de esas instalaciones y jamás pudo terminar. La intención es acondicionar ese lugar y trasladar allí varias disciplinas deportivas y sociales para descomprimir la sede de Garibaldi, que por momentos colapsa de tanta gente que acude.

--Otro club que se va a ir para arriba con las obras es Liniers. La verdad que fue un gran acierto quedarse con el 20 por ciento del pase de Lautaro Martínez.

--Si te digo que hoy están más preocupados por otro tema, ¿me creerías?

--¿Cómo es eso?

--En los próximos días, un par de directivos del chivo van a viajar a Buenos Aires, pero no por Lautaro, sino por Agustín Bouzat, porque pretenden interiorizarse de cómo fue la transferencia de Boca a Vélez para sacar algunas cuentas.

--¿Liniers también tiene porcentaje allí?

--Sí. Retuvo el 40 por ciento. Lo que no saben es sobre qué monto se realizó el pase y la forma de pago que acordó Angelici, al que aún hoy no lograron contactar. En varios medios se habla de que la transferencia se hizo por el 50 por ciento en alrededor de 2 millones de dólares, pero no recibieron ninguna notificación al respecto.

--También me comentaron que hay mucho malestar en algunos clubes locales por la resolución de AFA sobre la eliminación del Federal B y C.

--Es así nomás. En Liniers, Bella Vista, Tiro y Huracán la noticia cayó como una “bomba”, porque los afecta directamente. Incluso, ya habían realizado las incorporaciones para afrontar el B, que en definitiva no se disputará.

--¿Y se van a quedar de brazos cruzados?

--El miércoles viaja el presidente de la Liga del Sur, Mariano Petrelli, a una reunión general y a interiorizarse de algunas cuestiones que aún no están claras. Pero, viéndolo de afuera, las chances de que la AFA vuelva atrás son prácticamente nulas. Pero pasando a otro tema, me enteré que se está preparando una programación ciclística muy importante con motivos de los festejos del próximo aniversario de la ciudad.

--¿Y tenés más detalles?

--Algunos. Será el sábado 14 de abril en el Parque de Mayo. Pero no en el circuito que se utiliza habitualmente. Será en el trazado mayor, que no se usa desde hace unos 4 años.

--Nosotros, que tenemos varios años, recordamos las pruebas que se hacían en ese sector hace varias décadas atrás.

--Y sí, es un lugar que marcó el deporte de los pedales de la ciudad. Pero tengo más detalles. Se espera que lleguen a nuestra ciudad los ciclistas más importantes del país ya que habrá unos 80.000 pesos en premios a repartir.

--¡Epa! Qué buena cifra.

--Sí. No hay muchas carreras con ese monto en Argentina. La actividad comenzará a las 11 y será organizada por el Club Pedal Bahiense y fiscalizada por la Federación del Sud. Y si te parece te largo otro chimento.

--Dale.

--En algunos días más se anunciaría que el Museo del Deporte pasa a la órbita de la subsecretaria de Deporte, a cargo de Bernardo Stortoni. Entre los amigos del Museo hay satisfacción, porque entienden que es el ámbito lógico para ocuparse del museo y quedarían atrás las diferencias que hubo con el área de Cultura meses atrás.

--Ok ¿Algo más?

--Sí. Este año se realizará en las instalaciones de Unión Industrial y por cuarto año consecutivo el curso textil Confeccionando Futuro. Es realizado por el Grupo Textil de la UIBB en conjunto con el Centro de Formación 404 de General Cerri. La inscripción ya está abierta con cupos limitados y se puede realizar en grupotextil@uibb.org.ar.

--Recordame de qué se trata...

--Se capacita a los alumnos en todo lo que tiene que ver con el área textil, fundamentalmente orientado a la parte industrial. El objetivo principal es que puedan tener una capacitación general para trabajar en la industria o bien para llevar adelante su propio emprendimiento, ya que además de costura se tocan otras aéreas como administración, recursos humanos, charlas para emprendedores, etc.

--Bueno, pagá el café y nos vemos la semana que viene.