Él le dejó en el buzón esa película en blanco y negro que ella tanto quería ver.

Le demostraba que lo que ella pedía, siempre se cumplía. Le volvía a dejar claro cuál era su rol. Cuál había sido su rol.

El sobre era marrón. Además de la película le dejó un mensaje: “Aunque te dije que nunca más íbamos a estar juntos, seguís en mi alma”.

Él esperaba una respuesta. No había cartas, ni mensajes, ni llamados, ni mails. Nada. Pasaron 20 días. Esa madrugada se sobresaltó. El teléfono sonó fuerte. “¿Por qué no podríamos volver a estar juntos? Por algo me dejaste la película y el mensaje”.

Los planes se le alteraron. Los juramentos se vinieron abajo. Hacía 13 meses que la había dejado de pensar. Esa horrible película en blanco y negro… justo en blanco y negro. La belleza de la protagonista le hizo volver a pensar en ella.

Entonces avanzó. Pero ella no dijo nada. Ella volvió a ser silenciosa y cruel. Como la protagonista de la película. Él ya no tuvo resto. Su esperanza fue efímera.

Su vida volvió al blanco y negro.