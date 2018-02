Enduro del Verano: Una lesión lo dejó a Felipe Ellis sin la tercera corona

Un inconveniente físico se interpuso en el camino y le impidió al bahiense Felipe Ellis triunfar por tercera vez en el Enduro del Verano, la competencia sobre arena por excelencia en la costa argentina desarrollada en la localidad de Villa Gesell.

El piloto oficial Kawasaki, ganador de la prueba en 2014 y 2016, se encaminaba decididamente a estampar su nombre como vencedor de la edición N°25, hasta que una lesión en el hombro derecho, a falta de una vuelta infracción para la bandera de cuadros, le hizo perder la condición de líder.

Más allá del infortunio, Ellis logró asegurar la segunda plaza por segundo año consecutivo, merced a la considerable ventaja establecida en los primeros metros de carrera.

“Venía bárbaro, girando rápido y a mi ritmo, y cuando me propuse a encarar la parte final, tratando de rematar la carrera, se me salió el hombro en una curva. No hubo forma de seguir a ritmo normal, porque fue increíble el dolor que sentí en cada pozo, donde se me volvía a salir”, detalló.

ENDURO DEL VERANO, ASÍ LARGARON LAS MOTOS PARA LA VICTORIA FINAL DE @darioarco7 , seguido de @felipeellis y Joaquín Poli. Ampliamos en la web. pic.twitter.com/m84GCANM9N — Crossprensa (@CROSSPRENSA) 25 de febrero de 2018

“Manejé como pude y sin tener mucho para hacer, solo tratar de mantenerme y llegar. Seguramente tenga una lesión importante, porque se me salió muchas veces y el dolor era insoportable. Llegaré a Bahía y trataré de operarme”, agregó.

El ganador de la carrera resultó el riojano Joaquín Arco (Suzuki), quien superó a Ellis faltando una vuelta y media para el final. Detrás del bahiense, completando el podio en motos, arribó el santafesino Joaquín Poli (Honda).

Los demás integrantes de la armada bahiense arribaron en las siguientes ubicaciones: 55° Rodrigo González Prieto (Amateur), 97° Guillermo Traversa (Master C), 129° Federico Kozzof (Principiante 2), 158° Ivan Prozorovich (Master C) y 343° Federico Argat (Master C).