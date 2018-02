Video: "Por suerte, el gol sirvió para dejar los 3 puntos en Cerri", dijo Schefer tras meterla de mitad de cancha

Por la quinta fecha de la Zona 1 Reválida del Torneo Federal A, Sansinena derrotó 2-1 a Deportivo Madryn en el Luis Molina, con un doblete de Juan Pablo Schefer.

El capitán marcó el segundo tanto desde la mitad de la cancha, y brindó sus sensaciones sobre el magnífico remate de zurda que besó la red de Depote.

"Por suerte sirvió para ganar y dejar los 3 puntos en Cerri", declaró.

"No hay rivales accesibles. Todos los partidos hay que trabajarlos, y esta no fue la excepción", finalizó el ex Olimpo y Villa Mitre.