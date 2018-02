Video: es ciego y sordo pero quiso disfrutar de Messi y Barcelona

José Ricardo es colombiano y es ciego y sordo, aunque esas características no lo privaron de disfrutar de Lionel Messi y Barcelona.

El hincha baulgrana asistió al duelo entre Barcelona y Girona, disputado este sábado, y siguió el partido ayudado por su amigo César, y a través de un ingenioso método: lenguaje de señas y una tabla de madera.

At Barca-Girona match with Cesar and Jose Richard from Colombia. Jose Richard is blind and deaf, but Cesar helps him follow matches with a wooden board that serves as the pitch, and a sign language system they devised themselves. Incredible to watch. pic.twitter.com/Zwik9agSp0