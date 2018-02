Elisa Carrió rompió el silencio: "Los Moyano son una familia de criminales"

La diputada nacional de Cambiemos, Elias Carrió, volvió con todo y apuntó contra el jefe de los Camioneros al calificar a Hugo Moyano como el líder de "una familia de criminales".

"Es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo Moyano seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", acusó la legisladora, que rompió el silencio luego de varios meses y pocos días después de la marcha del camionero contra el gobierno de Mauricio Macri.

"Si en algo uno avala al presidente Macri es en esta lucha. Yo di la lucha contra toda la corrupción kirchnerista", dijo la chaqueña, que considera que este "combate va a terminar bien".

"Argentina no puede seguir en manos de mafias, esta es la batalla que hay que dar, y la tiene que dar el presidente, que ganó ampliamente las elecciones, así que cuenta con todo mi aval", insistió en diálogo con El País de Uruguay.

Carrió habló también de un "pacto" de Moyano con el kirchnerismo y criticó las consecuencias del avance del sindicalista en las últimas décadas.

"El pacto de Moyano con [Néstor] Kirchner fue explícito hasta la misma muerte de Kirchner. El principal pacto que tuvo Kirchner fue con Moyano, por eso se destruyeron todos los ferrocarriles y se habilitó todo el transporte terrestre que tenía que ver con camiones, lo que dejó sin logística y sin rutas al país. Y él [Moyano] comenzó a poner las condiciones hasta que empezó también a condicionar a Kirchner", concluyó.