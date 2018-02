Pehuen Co: mitigar la erosión costera con más de 15 millones de pesos

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



El intendente Mariano Uset participará hoy de una reunión convocada por la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co, donde se abordará la problemática de erosión costera y las obras que se realizarán para mitigar ese impacto natural sobre la villa turística.

Las gestiones sobre el particular se encuentran muy avanzadas con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, para la realización de la obra de protección del frente costero.

Sobre estos avances y con la intención de escuchar cada una de las inquietudes y propuestas de los vecinos, el jefe comunal intervendrá de este encuentro.

Además, fue uno de los temas planteados a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en su última visita a Punta Alta, quien, por su parte, se comprometió a colaborar con esta necesidades desde la Provincia.

Uset explicó que la problemática de erosión costera en Pehuen Co "data de muchos años y ha sido objeto de varios reclamos en los que se puso a la cabeza la Sociedad de Fomento frente a varios organismos, en particular la Dirección de Hidráulica".

"Siempre surge un abanico de alternativas, con mayor o menor sustento técnico y de ingeniería específica, que tiene que ver con la preservación del frente costero. En ese abanico de soluciones, que van desde enterrar cubiertas hasta proyectos de construcciones rígidas, uno le presta atención a las propuestas que tienen bases más fuertes desde la técnica y el conocimiento", dijo.

También comentó que la postura del gobierno municipal, desde un principio, es “conjugar la propuesta más firme, que es la proveniente de la Dirección de Hidráulica, con la propuesta que surja de entendidos con aval académico dentro de Pehuen Co".

"Estamos muy cerca de conseguir que sea el mismo organismo que tiene la propuesta técnica (Hidráulica) el que financie la obra, que tendría un costo superior a los 15 millones de pesos".

"El impacto natural y el generado por la mano del hombre, hoy es irremediable. No podemos liberar los campos, ni podemos prohibir el uso, ni derrumbar dos cuadras de casas para que el médano vuelva a tener su dinámica", sostuvo.

"Sin embargo, hay alternativas que se están evaluando y todas tienen un costo económico muy alto. El objetivo de la reunión es responder a la demanda de los vecinos y transmitir las gestiones que se hicieron en los últimos años en pos de convertir ideales y propuestas en algo concreto y financiable económicamente", concluyó.

En tanto desde la entidad fomentista se envió una nota sobre el particular al intendente, el secretario de Obras, Ignacio Torrontegui; el presidente del Concejo Deliberante, Adrián Otero; y el director de Turismo, Bernardo Amor, entre otros.

En el escrito se expresa que "los avances del mar sobre nuestra costanera, desde Punta Mingo hasta El Arbolito, ya resultan más que evidentes por la peligrosidad que revisten. Estamos asistiendo a la destrucción acelerada del médano costero y la playa".