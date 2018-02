Las calumnias a Bonafini

por Carlos R. Baeza

Los medios han dado a conocer la carta que el Papa Francisco dirigiera a Hebe de Bonafini y en la cual, le manifiesta que “No hay que tener miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio ‘dibujado’ con calumnias. La calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja”. No está en discusión que el Santo Padre pueda dirigir misivas a quien le plazca, pero lo que llama la atención es alegar que Bonafini es víctima de calumnias como lo fuera Jesús. Si nos atenemos al diccionario de la RAE, la calumnia es una acusación falsa y maliciosa hecha contra una persona con la intención de deshonrarla; y aquí radica la discrepancia toda vez que las voces que en distintos momentos han cuestionado los dichos y actitudes de Bonafini no han incurrido en “calumnias”(“acusación falsa”) sino solamente han denunciado expresiones repudiables para quienes defendemos la paz y los valores humanos.

1° En ocasión del atentado terrorista a las Torres Gemelas, Bonafini dijo: “Por primera vez le pasaron la boleta a Estados Unidos. Yo estaba con mi hija en Cuba y me alegré mucho cuando escuché la noticia. No voy a ser hipócrita con este tema: no me dolió para nada el atentado”. Santo Padre: ¿realmente piensa que la unánime crítica generada por estas barbaridades fueron una “calumnia”?.

2° Luego de la detención de guerrilleros de la ETA, afirmó que “las Madres de la Plaza de Mayo peleamos y nos solidarizamos con los presos políticos vascos y que nunca estaremos con los asesinos, los torturadores y los fascistas”. ¿Cree Usted, Papa Francisco, que rechazar estas expresiones de defensa a criminales pueden ser consideradas “calumnias”?

3° Al inaugurarse el Museo de la Memoria dijo Bonafini: “¡Qué pena que no estén los FAL, que eran las armas con las que nuestros hijos quisieron hacer la revolución!” y apoyó a la narcoguerrila colombiana al afirmar que “Estamos con los compañeros de las FARC”. ¿Realmente piensa, Santo Padre, que cuestionar estas expresiones es calumniar a la autora de las mismas?

4° Cuando se produjo el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, sostuvo que “Nosotras deseamos que este h.d.p se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Un sacerdote me dijo que el cerdo se come pero este Papa es incomible” ¿Cree Usted, Sumo Pontífice, que las expresiones de repudio especialmente de los católicos a estas ofensas fueron “calumnias”?

5° No menos repudiables han sido sus expresiones xenófobas, inimaginables en una defensora de los DD.HH, cuando refiriéndose al periodista Horacio Verbitsky afirmó que “Es un sirviente de los Estados Unidos. Además de ser judío, es totalmente pro-norteamericano”; e igualmente, dirigiéndose a un grupo de ciudadanos de Bolivia que reclamaban por el asesinato de un connacional en manos del “gatillo fácil” les espetó: “¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas h.d.m.p.! ¡Váyanse bolivianos de m…!” ¿Seriamente cree, Santo Padre, que criticar estas expresiones es “calumniar” a quien las pronuncia?

6° En el año 2007, Bonafini firmó un documento en el que señalaba “La basura va junta. Macri, Bendini y Bergoglio. Son de la misma raza y de la misma ralea. Son fascismo, son la vuelta de la dictadura. Son la dictadura misma. Los tres representan a la dictadura”. ¿Es siquiera imaginable que quienes rechazamos esta injuria verbal hayamos incurrido en “calumnias” cuando, precisamente, éstas surgían de una acusación falsa y maliciosa por parte de Bonafini?

7° ¿Recuerda, Papa Francisco, cuando en enero de 2008, en medio de una protesta de las Madres de Plaza de Mayo frente a la Catedral Metropolitana, Bonafini dijo: “Nos vamos a quedar hasta que Macri devuelva el dinero que no le corresponde. Nos clausuraron los baños de la Catedral y tuvimos que improvisar uno detrás del altar” Y cumpliendo con su palabra dejó un balde con orina en el Altar. ¿Los que repudiamos tamaña ofensa a los católicos merecemos ser calificados como “calumniadores”?

8° En cuanto al respeto por las instituciones de la República, su prédica tampoco ha sido la que era dable esperar de una defensora de los DD.HH. Por ejemplo, para referirse al Congreso Nacional, afirmó que “el Parlamento no vale nada, ni una m…Todos los días nos hacen la contra”…”El Parlamento era nada más que un nido de ratas. Hoy se volvió a abrir y ahí están desde las 10 de la mañana, las ratas con las víboras”; en tanto que respecto a la Corte Suprema de Justicia Nacional sostuvo que “son unos turros, cómplices de la dictadura. Tienen que renunciar y se tienen que ir si no quieren ayudar al pueblo. Hay que arrancarle a esta Corte la decisión, que es nuestra. Arranquémosela de la mano y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo”. ¿Cree sinceramente Papa Francisco que quienes creemos en el Estado de Derecho y repudiamos sus dichos hemos cometido “calumnias”?

Entendemos, Papa Francisco, que en ninguno de los casos que hemos citado y frente a las expresiones de Hebe de Bonafini, las críticas formuladas puedan ser consideradas “calumnias”. El cambio de rumbo actual de Bonafini es lo que señala Mateo: “¡Hipócritas! Isaías profetizó exactamente de ustedes, cuando dijo: ’Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada y sus enseñanzas no son más que mandatos de hombres”’ (Mt. 15,7)

Nos enseña la Biblia que Pablo, perseguidor de los cristianos, tuvo su encuentro con Dios en el camino a Damasco; y luego de perder la visión y recuperarla creyó y se convirtió (He 9, 1-19) Es de esperar que muchos de los Pablo que hoy peregrinan en el camino al Vaticano también se conviertan, aunque dudo quién será el Ananías que les abra los ojos.

Carlos R. Baeza es abogado constitucionalista. Vive en Bahía Blanca.