La basura, en el centro del debate

Un fin de semana “extralargo”, la decisión de no prestar el servicio en días feriados y un trabajo a reglamento del gremio de camioneros (extraoficial) conformaron un combo letal para la prestación de la Municipalidad, a través de Bahía Ambiental Sapem, de la recolección de residuos.

La situación derivó en quejas de vecinos que veían acumular en sus veredas varias bolsas de basura, luego de casi cuatro días, con los inevitables olores, roturas por parte de animales y la lógica molestia que eso conforma.

Lo ocurrido mereció incluso declaraciones del intendente municipal, Héctor Gay, quien entendió la lógica del reclamo vecinal y anticipó que analizará la situación para que, ante circunstancias similares, no se repitan los hechos.

Más allá del incidente mencionado, la realidad es que la recolección de residuos exige un serio y adecuado análisis en su funcionamiento y operatividad, asumiendo que se trata de uno de los servicios que más dinero demanda a la comuna y también el que mayor cantidad de reclamos ha generado en la última década.

Entre las cuestiones a considerar está la separación en origen, una práctica bastante común en los países del Primer Mundo, donde cada vecino se encarga de separar residuos orgánicos de inorgánicos -una tarea simple-, de manera de poder reciclar algunos y evitar el envío al relleno sanitario de componentes factibles de ser industrializados.

El otro tema es reconsiderar los días de prestación del servicio, verificar si realmente es adecuado hacerlo seis de siete días de la semana, atento a la cantidad de rutas existentes y el impacto de contar con tantos camiones en las calles cuando se puede establecer un periodicidad que no impacte en los hogares.

El otro punto, considerado en algún momento por el municipio, es implementar el uso de contenedores en algunos barrios, de modo que los vecinos coloquen en ellos sus bolsas y que eso modifique la actual costumbre de ir parando frente a cada domicilio para tomar las bolsas.

No es un tema menor el de la recolección y el tratamiento de la basura. En ninguna ciudad del mundo.

Por eso merece, cuanto menos, un estudio detallado y actualizado, pensando en la mejor prestación posible de cara a los nuevos tiempos.