El atletismo local abre su 2018 en la pista

Esta tarde, desde las 18, se llevará cabo en la pista muncipal Armando Sensini (Agustín de Arrieta 1050) el Torneo de Pretemporada, organizado y fiscalizado por la Asociación Bahiense de Atletismo (ABA).

La programación está integrada por pruebas sobre distancias no habituales en pista, además de alto de longitud y lanzamiento de la jabalina, en campo; compitiéndose en categoría única (mayores de 16 años), sub 16 (nacidos en 2003 y 2004) y sub 14 (nacido en 2005 y 2006), en hombres y mujeres, respectivamente.

El detalle de las disciplinas a desarrollar por cada escalafón es el siguiente:

** Categoría única: 60m., 300m. y 1.000m. Llano, salto en largo y lanzamiento de la jabalina.

** Categoría U16: 100m y 800m., llanos y salto en largo.

** Categoría U14: 600m. llanos.

Las inscripciones se recibirán desde las 17.30 y hasta 30 minutos antes de la prueba correspondiente.