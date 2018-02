Con presencia bahiense, Argentina XV ganó en Jujuy

Se disputó hoy la cuarta fecha del Americas Rugby Championship, el torneo de selecciones continental. Para Argentina XV fue victoria, esta noche, ante Canadá por 40 a 15 en partido disputado en San Salvador de Jujuy.

El encuentro contó con la participación de Santiago Alvarez Fourcade, quien se desempeñó como wing y aportó un try para la victoria parcial del primer tiempo por 19-8.

Con este resultado el equipo dirigido por Felipe Contepomi quedó como único escolta, a tres puntos del líder Estados Unidos.

Precisamente, los estadounidenses encabezan las posiciones con 19 puntos luego de ganarle a Brasil 45-16 como visitante. Además, Uruguay goleó a Chile 67 a 15.

En segundo lugar de la tabla se ubica Argentina XV (16). Le siguen: Uruguay (14), Canadá (6), Brasil (4) y Chile (1).

La quinta y última fecha se jugará el próximo sábado 3 de marzo: Brasil-Argentina XV, Uruguay-Estados Unidos y Chile-Canadá.

Mirá el try de Santiago Alvarez Fourcade:

RT WorldRugby "Sparkling hands from unionargentina . A quick penalty and some seriously strong running lines. Great try in the Americas Rugby Championship. #ARC2018 pic.twitter.com/kLvSgx6Vpv"