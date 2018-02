Esteban Mancini: “Si no quieren que sea campeón, no vengo más y listo”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El grado de nerviosismo y tensión que imprime el contexto por el que atraviesa el Campeonato Estival de Midget 2017/18, aumenta y comienza a hacer mella en quienes recae la responsabilidad de animar la definición por el título.

Así lo determinó la sucesión de episodios accidentados y controversiales ocurridos en el tercer episodio del vibrante playoff, disputado en la antevíspera.

En simples palabras, la decimoquinta fecha del certamen fue una polémica noche de Midget, con mucho material por desglosar y analizar.

Sin desmerecer la faena de Kevin Altamirano, inobjetablemente ganador de la fecha (ver abajo), el suceso sobresaliente, y no por espectacularidad deportiva, lo protagonizó Esteban Mancini.

El medanense recibió la tarjeta roja de Hugo Álvarez en la segunda semifinal, como consecuencia de una cadena de toques, en efecto dominó, que marginó de carrera a dos competidores.

El Patito, jamón del sandwich entre Daniel, Kevin y Brian Altamirano en la primera fila, llegó bien pisado a la primera curva, luego de una apretada y pareja partida. Sin embargo fue la unidad blanca N°11 la que emergió en la vanguardia al circular por la curva 1-2, con una ínfima diferencia hacia la máquina campeona.

En una fracción de segundo, el Potro deslizó, ligeramente, su marcha hacia el colchón externo; carril que tenía a Mancini bien afirmado. En consecuencia, la trompa amarilla no tuvo más remedio que embestirlo.

Producto de ello, Brian Altamirano hizo un semi trompo e Ignacio Fernández quedó cruzado, luego de un fuerte golpe de Gastón López. Al no continuar ninguno en carrera hubo que determinar el causante del enredo.

Álvarez dictaminó la pena máxima sobre Mancini, medida que desató, automáticamente, la reprobación absoluta de quienes coparon el Héctor Evaristo Plano.

Desde un punto de vista periodístico objetivo, la maniobra no será la primera ni la última que ocurra en pleno derrape midgístico.

Por tal motivo, la exclusión del medanense, quien lejos estuvo de ser el causante de los encontronazos, fue una sentencia errónea.

"El que provoca todo es Daniel (Altamirano) que se abre por el carril que vengo yo, que no pude hacer nada. Pero increíblemente me excluye a mi. Está clarísimo, me quieren bajar. Si no quieren que sea campeón, no vengo más y listo", expresó Mancini.

En función del playoff, las magras producciones de Esteban y Claudio Roth (volcó en la cuarta semifinal) pusieron la definición rojo vivo.