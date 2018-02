Seis Naciones: histórico triunfo de Escocia

Escocia dio la nota de la tercera fecha del torneo Seis Naciones de rugby al conseguir hoy un triunfo histórico ante Inglaterra, por 25-13, equipo al que no vencía desde 2008.

En el estadio Murrayfield de Edimburgo, el local sorprendió a los ingleses con un gran primer tiempo, en el que consiguió tres tries para ir al entretiempo 22-6 (apoyaron Huw Jones en dos ocasiones y Sean Maitland, convertidos por Laidlaw).

Si bien en el complemento Inglaterra recuperó su impronta y trató de descontar (le anularon un try), Escocia lo mantuvo controlado y se aseguró la Copa Calcuta, un trofeo entre estos dos rivales que se disputa desde 1879.

En el otro encuentro jugado hoy, Irlanda sufrió para ganarle a Gales 37-27. Con este resultado el equipo del Trébol sumó su tercera victoria consecutiva y lidera en soledad, tras la caída inglesa.

