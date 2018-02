Video: Mirá la jugada del golpe que sufrió Manu

En el flojo presente de San Antonio Spurs, que tan sólo ganó uno de los últimos siete partidos, las lesiones y golpes tienen su parte.

Anoche, en la caída de los texanos ante Denver Nuggets por 122 a 119, Emanuel Ginóbili sufrió un fuerte golpe en el pecho, producto de la embestida de un rival (Burton). Por la magnitud del impacto y el dolor que sintió el bahiense, con alguna dificultad para respirar, el cuerpo médico de Spurs le ordenó radiografías para descartar lesión de magnitud. Por suerte no hubo lesiones.

Manu debió someterse a una radiografía de pecho tras haber recibido este golpe de Will Barton en la caída vs Denver. "Realmente no podía respirar bien" declaró post partido, aún con dolor. Desde San Antonio informaron que la radiografía salió bien.