“Sabíamos que teníamos ventaja con Batista”, sostuvo Marcelo Signorelli

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Enviado a Olavarría

La sonrisa y la frescura con la que Marcelo Signorelli atendió a la prensa fue una clara muestra de la histórica victoria de Uruguay sobre Argentina, por las eliminatorias camino al Mundial de básquetbol de China 2019.

“Veníamos a jugar contra el favorito. Encaramos el juego de la mejor forma y no perdimos el objetivo pese a quedar con una desventaja de 14 puntos”, dijo el entrenador celeste.

“Cuando comenzamos a ayudar a Esteban (Batista), jugamos bloqueos directos y la rotación nos ayudó, encontramos el partido. Todo eso, más la defensa y las ganas de ganar, nos llevaron a la victoria”, añadió.

El triunfo por 88 a 83 le permitió a Uruguay pasar a liderar el grupo A (3-0), relegando a la albiceleste a la segunda colocación (2-1).

